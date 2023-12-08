مقاطعة ستاربكس تستمر لفترة أطول من التوقعات.. بنك ماليزي كبير ينصح المستثمرين بالبيع

تتزايد الإشارات الدالة على أن مقاطعة ستاربكس ستستمر لفترة أطول من التوقعات، إذ تبين تكبد سهم الشركة الأمريكية خسائر بلغت 13 مليار دولار على مدار 12 جلسة، بحسب وكالة “سي إن بي سي”.

ونصح أحد البنوك الماليزية الكبرى المستثمرين ببيع ممتلكاتهم في صاحب الترخيص المحلي لسلسلة القهوة الأمريكية ستاربكس، والتي كانت واحدة من الأهداف الرئيسية للمقاطعة ضد الشركات التي يُزعم أنها مؤيدة لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر.

نتائج مقاطعة ستاربكس

وأصدر بنك “أر اتش بي”، رابع أكبر بنك في ماليزيا، مذكرة بحثية ينصح فيها المستثمرين بأن توقعاته لشركة بيرجايا فود بيرهاد، صاحبة الترخيص المحلي لـ “ستاربكس”، أصبحت حذرة بسبب مقاطعة ستاربكس المستمرة، قائلًا إنها قد تستمر لفترة أطول من التوقعات الأولية.

وقال قسم الأبحاث بالبنك في تقريره: “قد لا يكون التعافي بعد المقاطعة واضحًا وقد يتطلب الأمر الكثير من الجهد من قبل شركة برجايا للأغذية لاستعادة حصتها في السوق، بالنظر إلى المنافسة الشديدة”، مضيفًا أن خسارة حصة السوق قد لا تكون مؤقتة.

وأكد نظري إسماعيل، رئيس حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في ماليزيا، أن تقرير البنك دليل على أن الحركة ناجحة وسيعزز تصميم الجمهور على المضي قدمًا في إستراتيجية المقاطعة التي دخلت شهرها الثاني.

وذكرت “ستاربكس” أنها لا تدعم إسرائيل ماليا بأي شكل من الأشكال، ومع ذلك، في أكتوبر، انتقدت الشركة نقابة عمالها في الولايات المتحدة لنشرها رسالة تعبر عن “التضامن مع فلسطين” على وسائل التواصل الاجتماعي.