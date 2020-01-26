مقاطعة بوسط الصين تبلغ عن 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي بوسط الصين، اليوم الأحد، أن المقاطعة سجلت 323 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) و13 حالة وفاة جديدة يوم السبت.

مركز تفشي الفيروس

وأبلغت مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي ومركز تفشي فيروس كورونا الجديد، عن 46 حالة إصابة جديدة.

وسجلت مدن هوانغشي وشياننينغ وهوانغقانغ 31 و43 و58 حالة إصابة مؤكدة جديدة على التوالي، وفقا للجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

وبحلول نهاية يوم السبت، تم الإبلاغ عن 1052 حالة مؤكدة تراكمية مصابة بالالتهاب الرئوي الجديد في مقاطعة هوبي، مع 52 حالة وفاة و129 مريضا في حالة خطيرة. وقد خرج اثنان وأربعون مريضا من المستشفيات.

إغلاق جبل هوانغشان

ومن ناحية أخرى، تم إغلاق جبل هوانغشان، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في مقاطعة آنهوي بشرقي الصين، مؤقتا أمام السياح منذ الساعة الثالثة بعد ظهر يوم السبت، وفقا لما قالته السلطات المحلية في بيان، وذلك كإجراء لمكافحة ومنع انتشار الفيروس.

وأمرت السلطات المعنية من جميع المقاصد السياحية فوق مستوى “إيه” في مدينة هوانغشان إغلاق أبوابها أمام العامة، حيث يمكن لأولئك الذين اشتروا التذاكر وحجزوا الفنادق استرداد الأموال دون قيد أو شرط، وفقا للإعلان. فيما سيتم إبلاغ العامة بموعد استئناف العمل فيها لاحقاً.

ويشتهر الجبل بقممه وصخوره الجرانيتية وأشجار الصنوبر ومناظر شروق وغروب الشمس بين بحر من السحب، حيث جذب أكثر من 3.3 مليون زائر في عام 2018.

كما تم إغلاق جبل جيوهوا، موقع سياحي شهير آخر في المقاطعة من الساعة السادسة مساء الجمعة.

اتصال وثيق بمنظمة الصحة العالمية

وقالت الصين اليوم (الأحد)، إنها تواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والدول المعنية فيما يتعلق بالإلتهاب الرئوي الناتج عن الفيروس.

قالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الصين ترسل معلومات إلى منظمة الصحة العالمية والدول المعنية فى حينها منذ انتشار الإلتهاب الرئوي في ووهان.

وأكدت هوا أن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا لاجلاء أفراد قنصليتها في ووهان إلى الولايات المتحدة.

وقالت هوا إن الصين تعتزم القيام بترتيبات بناء على ذلك وتقديم المساعدة وتسهيلات للولايات المتحدة وفقا للممارسات الدولية والاجراءات الصينية المعنية فيما يتعلق بالوقاية من الأوبئة.

بناء مستشفى ثابت

وقالت السلطات المحلية أمس السبت، إن ووهان، مركز انتشار فيروس كورونا بوسط الصين سوف تبني مستشفى ثانيا مؤقتا على غرار مستشفيات علاج السارس وسوف يبدأ استخدامها خلال نصف شهر.

ومن المتوقع أن يضيف المستشفى المسمى ((ليشينشان))، حوالي ألف سرير للمرضى، وفقا لمركز ووهان لمكافحة الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومعالجته.

وأعلنت المدينة يوم الجمعة أنها سوف تتبع نموذج بكين في علاج السارس، لتبني مستشفى خاصا بمساحة 25 ألف كيلومتر بها ألف سرير لقبول المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد واستخدامه بحلول الثالث من فبراير.

وكانت بكين قد بنت مستشفى شياوتانغشان، وهو مركز طبي مؤقت في الضاحية الشمالية من المدينة، لعلاج ومكافحة السارس، وهو متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد ، الذي انتشر سريعا في البر الرئيسي الصيني عام 2003.

وهذه الخطوة تعني أن ووهان سوف تبني مستشفيين متشابهين من ناحية النطاق، مع مستشفى شياوتانغشان، خلال شهر واحد.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.