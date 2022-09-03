مقاطعات صينية تم انتشالها من الفقر باعت منتجات بقيمة 3.68 مليار دولار

شهدت منصة صينية للتجارة الإلكترونية، تبيع منتجات من 832 محافظة في البلاد تم انتشالها من الفقر، شهدت مبيعات تجاوزت 25.37 مليار يوان (حوالي 3.68 مليار دولار أمريكي).

وكان الهدف من موقع المنصة، الذي تم إطلاقه في أول يناير 2020، دعم تخفيف حدة الفقر من خلال دمج العرض عبر الإنترنت، والتداول عبر الإنترنت، وتتبع الخدمات اللوجستية، والمدفوعات عبر الإنترنت، وتتبع المنتجات.

ويتوفر أكثر من 217 ألف منتج زراعي على الموقع الإلكتروني المذكور، وفقاً لمجموعة التعاونيات الصينية التي تدير الموقع، بينما تشير التقديرات إلى أن حوالي 3 ملايين أسرة ريفية تستفيد من المنصة.

وأكدت المجموعة أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز مبيعات المنتجات الزراعية من المناطق التي تم انتشالها للتو من الفقر، والتحكم الصارم في جودة المنتجات على المنصة، وتحسين آلية التسعير.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.