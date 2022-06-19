مقارنة مع 5.3 مليون فى مارس.. ميناء الإسكندرية يتداول 5.4 مليون طن من البضائع خلال أبريل

حققت هيئة ميناء الإسكندرية معدل تداول بلغ 5.43 مليون طن خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 5.3 مليون خلال مارس الذى سبقه، وتوزعت تلك البضائع الفترة المحددة بين 323.9 ألف طن بضائع تقليدية مقارنة بنحو 387 ألف طن عامة تقليدية فى الشهر السابق، و132 ألف طن بضائع ذات طبيعة خاصة مقارنة بنحو 199 ألف طن فى مارس، و437 ألف طن بضائع صب سائل خلال أبريل مقارنة بنحو 401 ألف طن فى الشهر السابق.

وبلغت بضائع الصب الجاف «الحبوب» قرابة 2.3 مليون طن وذلك مقارنة بنحو 2.26 مليون طن خلال مارس الماضى لتصل إجمالى البضائع غير الحاويات نحو 3.21 مليون طن مقارنة بنحو 3.25 مليون طن خلال نفس الفترة من الشهر السابق، بينما بلغ حجم بضائع الحاويات قرابة 2.2 مليون طن مقارنة بنحو 2.1 مليون طن فى مارس.

ووفقا لإحصائيات الهيئة، ارتفع المتداول الشهرى بنسبة %2 عن العام الماضى، إذ قفز وارد الصب السائل بنسبة %17 نتيجة للارتفاع للكيماويات بنسبة %315 يليها وارد الزيوت والشحوم بنسبة %198 ثم المولاس بنسبة %100 كما حدث ارتفاع صادر الصب الجاف بنسبة %88 نتيجة ارتفاع صادر الكلينكر بنسبة %118 يليه الفول الصويا بنسبة %63.

وارتفع وارد الصب الجاف خلال أبريل الماضى بنسبة %10 نتيجة إرتفاع الخردة بنسبة %44 يليها الفحم بنسبة %30 ويأتى الحديد فى المرتبة الثالثة بنسبة %24 ثم الحبوب (قمح وفول صويا ) بنسبة 13 – %16 على التوالى، وانخفض إجمالى البضائع العامة التقليدية بنسبة %25 نتيجة انخفاض الحديد بنسبة %42 وانخفاض البضائع التقليدية المتنوعة ( معدات – صودا آش – نحاس) بنسبة إجمالية %31.

وتراجع تدول الميناء من البضاعة ذات الطبيعة الخاصة بنسبة %2 متمثلة فى الخشب، ونفس التراجع صادر الصب السائل بنسبة %39 نتيجة انخفاض صادرات المنتجات البترولية بنسبة %41 وعدم وجود صادر للزيوت والشحوم.

وشهدت هيئة الميناء معدل تداول 137 ألف حاوية خلال أبريل الماضى، وذلك مقارنة 146.8 ألف حاوية خلال مارس 2022.

وتوزعت تلك الحاويات بين 109.6 ألف حاوية برسم البلد – واردات – مقارنة 114.6 ألف حاوية، و58 حاوية ترانزيت، مقارنة بنحو 507 خلال مارس الماضى، بالاضافة إلى 27 ألف حاوية صادرات، مقارنة بنحو 61.6 ألف حاوية خلال مارس 2022.

أما المواد الغذائية فبلغت مليون طن خلال أبريل الماضى، مقارنة بنحو 1.09 مليون طن خلال الشهر السابق، وتوزعت بين القمح بنحو 478.5 ألف طن، وفول الصويا 402 ألف طن، والذرة بنحو 127.5 ألف طن، والبطاطس 38.5 ألف طن، وزيت عباد الشمس بنحو 27 ألف طن، والبصل بنحو 11.4 ألف طن، والمولاس بنحو 8 آلاف طن والمواشى بنحو 895 وحدة من المواشى.

واستقبلت هيئة ميناء الإسكندرية، خلال أبريل الماضى نحو 329 سفينة، مقارنة بنحو 356 سفينة خلال مارس الماضى.