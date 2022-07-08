مقارنة مع 3 ملايين فى السابق.. مليون حاج يقفون على عرفات لأداء الركن الأعظم

مع شروق الشمس توافد نحو مليون حاج على جبل عرفات، اليوم الجمعة، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج بعد عامين قيَّدت فيهما جائحة كوفيد- 19 عدد الحجاج إلى حد كبير.

ذكرت وكالة رويترز أن الكثير من الحجاج انشغل بالتلبية والاستغفار والدعاء، كما أبدوا سعادتهم الغامرة لتمكنهم من أداء الفريضة، هذا العام، بعد فرض قيود مشددة بسبب جائحة كورونا.

وقالت الحاجة المصرية فرحانة أمين “لم أكن أحلم أن أكون هنا، الحمد لله ربنا منَّ علينا بالحج بعد سنوات سعيت فيها لأداء الفريضة”.

ولم تغب الأوطان عن دعاء الحجاج وأمنياتهم، فقال الحاج التونسي عفيف الغانمي (58 عامًا) “شعوري اليوم شعور فياض.. شعور غريب، أطلب من ربي الاستقرار لكل الدول ولبلدنا تونس، ونتمنى أن تنهض اقتصاديًّا واجتماعيًّا”.

جبل عرفات يقع على بُعد أكثر من 20 كيلومترًا إلى الشرق من مكة

ويقع جبل عرفات على بُعد أكثر من 20 كيلومترًا إلى الشرق من مكة؛ وهو عبارة عن سهل منبسط ويبعد عشرة كيلومترات من مَشعر منى، حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غدًا في أول أيام عيد الأضحى.

وعرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.

وبمجرد أن وصلوا إلى عرفات، جلس الحجاج وصلى البعض وانهمرت دموع آخرين، والتقط البعض صورًا ذاتية (سيلفي) لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياتهم.

بعض الحجاج يتوجه إلى مسجد نمرة

وتوجه بعض الحجاج إلى مسجد نمرة حتى يضمنوا أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات التي سيلقيها الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي.

وقال وكيل وزارة الصحة هاني جوخدار، لوكالة الأنباء السعودية، إن متابعة الأمراض الوبائية والمُعدية يتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار هذه الأمراض واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة.

السعودية تحظر الحجاج من الخارج خلال العامين الماضيين

كانت السعودية قد حظرت الحجاج من الخارج، خلال العامين الماضيين، وقيَّدت مشاركة الراغبين في الحج من الداخل بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد- 19 المعتمَدة في وزارة الصحة السعودية.

وفي السنوات السابقة كان نحو ثلاثة ملايين حاج يغطون جبل الرحمة في وادي عرفات.

وبعد قضاء النهار في مخيمات مترامية الأطراف في صعيد عرفات، ينتقل الحجاج عند الغروب إلى مزدلفة لجمع الجمرات ثم يتوجهون إلى منى لرميها غدًا السبت أول أيام عيد الأضحى.