سيــارات

مقارنة بين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني

المال خاص أظهرت المقارنة بين السيارتين الصينيتين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني، تقاربا كبيرا بينهما في الأسعار؛ فسعر الأولى 149 ألف جنيه، والثانية 140 ألف جنيه؛ أي أن الفارق بينهما 9 آلاف جنيه فقط. وتوجد بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين، والعديد من أوجه التشابه أيضًا؛ الأمر الذي يتضح من خلال الجدو
15 نوفمبر، 2017 15 نوفمبر، 2017

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المال خاص

أظهرت المقارنة بين السيارتين الصينيتين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني، تقاربا كبيرا بينهما في الأسعار؛ فسعر الأولى 149 ألف جنيه، والثانية 140 ألف جنيه؛ أي أن الفارق بينهما 9 آلاف جنيه فقط.

وتوجد بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين، والعديد من أوجه التشابه أيضًا؛ الأمر الذي يتضح من خلال الجدول التالي.

المواصفات

سينوفا A1  مانبيوال

شنجان بيني ميني A/T

الوكيل

مجموعة القصراوي

عرب موتورز

السعر الرسمي بالألف جنيه

149

140

سعة المحرك

1300

1000

ناقل الحركة

يدوي

يدوي

عدد السرعات

5

5

النمط

هاتشباك

هاتشباك

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

99

70

عزم المحرك

124

90

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

سعة خزان الوقود (لتر)

45

38

الارتفاع عن الأرض

160

150

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى كم/ ساعة

160

160

معدل استهلاك البنزين (لتر/ 100كم)

4.5

5.8

وسائل هوائية للسائق

يوجد

لا يوجد

وسائل هوائية للراكب الأمامي

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

جنوط رياضية

لا يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

14

13

فوانيس ضباب أمامية

لا  يوجد

يوجد

                 فوانيس ضباب خلفية

يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية 

يوجد

يوجد

مساند رأس خلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي و خلفي

يوجد

يوجد

إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

يوجد

يوجد

درج تخزين أمامي

يوجد

يوجد

مساحات زجاج خلفية

يوجد

يوجد

نور بالشنطة الخلفية

يوجد

لا يوجد

كشافات أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

مساحة الشنطة الخلفية (لتر)

220

حزام أمان خلفي

يوجد

يوجد

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