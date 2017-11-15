مقارنة بين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني

المال خاص أظهرت المقارنة بين السيارتين الصينيتين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني، تقاربا كبيرا بينهما في الأسعار؛ فسعر الأولى 149 ألف جنيه، والثانية 140 ألف جنيه؛ أي أن الفارق بينهما 9 آلاف جنيه فقط. وتوجد بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين، والعديد من أوجه التشابه أيضًا؛ الأمر الذي يتضح من خلال الجدو

المال خاص

أظهرت المقارنة بين السيارتين الصينيتين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني، تقاربا كبيرا بينهما في الأسعار؛ فسعر الأولى 149 ألف جنيه، والثانية 140 ألف جنيه؛ أي أن الفارق بينهما 9 آلاف جنيه فقط.

وتوجد بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين، والعديد من أوجه التشابه أيضًا؛ الأمر الذي يتضح من خلال الجدول التالي.



