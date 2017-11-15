مقارنة بين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني

المال خاص
أظهرت المقارنة بين السيارتين الصينيتين سينوفا A1 وشنجان بيني ميني، تقاربا كبيرا بينهما في الأسعار؛ فسعر الأولى 149 ألف جنيه، والثانية 140 ألف جنيه؛ أي أن الفارق بينهما 9 آلاف جنيه فقط.
وتوجد بعض الاختلافات الفنية بين السيارتين، والعديد من أوجه التشابه أيضًا؛ الأمر الذي يتضح من خلال الجدول التالي.
المواصفات
سينوفا A1 مانبيوال
شنجان بيني ميني A/T
الوكيل
مجموعة القصراوي
عرب موتورز
السعر الرسمي بالألف جنيه
149
140
سعة المحرك
1300
1000
ناقل الحركة
يدوي
يدوي
عدد السرعات
5
5
النمط
هاتشباك
هاتشباك
عدد الاسطوانات
4
4
قوة المحرك
99
70
عزم المحرك
124
90
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
سعة خزان الوقود (لتر)
45
38
الارتفاع عن الأرض
160
150
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى كم/ ساعة
160
160
معدل استهلاك البنزين (لتر/ 100كم)
4.5
5.8
وسائل هوائية للسائق
يوجد
لا يوجد
وسائل هوائية للراكب الأمامي
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
يوجد
يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
لا يوجد
جنوط رياضية
لا يوجد
يوجد
مقاس الجنوط
14
13
فوانيس ضباب أمامية
لا يوجد
يوجد
فوانيس ضباب خلفية
–
يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايا جانبية كهربائية
يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
يوجد
يوجد
مساند رأس أمامية
يوجد
يوجد
مساند رأس خلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي و خلفي
يوجد
يوجد
إمكانية طي ظهر المقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
يوجد
يوجد
درج تخزين أمامي
يوجد
يوجد
مساحات زجاج خلفية
يوجد
يوجد
نور بالشنطة الخلفية
يوجد
لا يوجد
كشافات أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
مساحة الشنطة الخلفية (لتر)
220
–
حزام أمان خلفي
يوجد
يوجد