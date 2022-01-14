مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .. تضاعف إيرادات «غازبروم» الروسية من صادرات الغاز خلال 2021

ووصلت العائدات من صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 إلى 47.02 مليار دولار

أكدت بيانات رسمية أن عائدات شركة غازبروم الروسية من صادرات الغاز الطبيعي تضاعفت في الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

ووصلت العائدات -كما ورد بموقع روسيا اليوم- من صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 إلى 47.02 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن حجم صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 ارتفع بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 186.8 مليار متر مكعب من الغاز.

وزادت “غازبروم” صادراتها من الغاز الطبيعي في نوفمبر 2021 بنسبة 3.1% مقارنة بأكتوبر من نفس العام ووصلت إلى 14.3 مليار متر مكعب، فيما ارتفعت صادرات الغاز من حيث القيمة بنسبة 16.8% لتصل إلى 7.2 مليار دولار.