طاقة

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .. تضاعف إيرادات «غازبروم» الروسية من صادرات الغاز خلال 2021

ووصلت العائدات من صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 إلى 47.02 مليار دولار
أحمد إسماعيل 8:37 م, الجمعة, 14 يناير 22 8:37 م, الجمعة, 14 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت بيانات رسمية أن عائدات شركة غازبروم الروسية من صادرات الغاز الطبيعي تضاعفت في الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

ووصلت العائدات -كما ورد بموقع روسيا اليوم- من صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 إلى 47.02 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن حجم صادرات الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 ارتفع بنسبة 2.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغ 186.8 مليار متر مكعب من الغاز.

اقرأ أيضا  رغم اتجاه الخامين القياسيين للصعود للأسبوع الرابع .. سعر النفط يتراجع عالميا

وزادت “غازبروم” صادراتها من الغاز الطبيعي في نوفمبر 2021 بنسبة 3.1% مقارنة بأكتوبر من نفس العام ووصلت إلى 14.3 مليار متر مكعب، فيما ارتفعت صادرات الغاز من حيث القيمة بنسبة 16.8% لتصل إلى 7.2 مليار دولار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

مع تسجيل سعر النفط 85 دولارا للبرميل.. الصين تستعد للسحب من المخزون الاستراتيجى

أحمد فراج 1:28 م, الجمعة, 14 يناير 22

رغم اتجاه الخامين القياسيين للصعود للأسبوع الرابع .. سعر النفط يتراجع عالميا

أحمد فراج 1:17 م, الجمعة, 14 يناير 22

وزير البترول يلتقي شباب القطاع المشاركين في منتدى شرم الشيخ

نسمة بيومي 10:27 م, الخميس, 13 يناير 22

وزير البترول من السعودية : خطة لتدشين مدن تعدينية صناعية فى الصحراء الشرقية وسيناء

نسمة بيومي 11:39 ص, الخميس, 13 يناير 22

مباحثات مصرية سعودية لبحث التعاون بقطاع التعدين

نسمة بيومي 11:39 ص, الخميس, 13 يناير 22

النفط يتخلى عن بعض مكاسبه الخميس وسط توقعات متباينة للطلب

محمد عبد السند 11:38 ص, الخميس, 13 يناير 22