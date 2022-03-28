مسجلة 110 مليارات دولار مقارنة بـ10 سنوات.. الخطوط الملاحية تحقق أكبر حصيلة في الإيرادات خلال 2021

استطاعت الخطوط الملاحية تحقيق أكبر حصيلة من الإيرادات، خلال العام الماضي 2021، رغم تداعيات فيروس كورونا الذي استمرت تأثيراته على بعض القطاعات الأخرى لفترة كبيرة. وساعد الخطوط الملاحية على زيادة إيراداتها، الفقرة الكبيرة التى شهدتها أسعار نوالين الشحن بعد الفتح التدريجي والسيطرة على فيروس كورونا منتصف عام 2020.

وبدايةً من العام الماضي، قفزت أسعار شحن البضائع عالميًّا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما تسبَّب في أزمة عالمية بمجال الشحن.

وترجع أسباب ارتفاع أسعار الشحن إلى أزمة نقص الحاويات، وبالطبع أدى ذلك إلى ارتفاع كبير فى التكلفة، ولا سيما الواردة من الصين.

تقرير عن إيرادات الخطوط الملاحية

وكشفت شركة Sea-Intelligence، المتخصصة في تحليل أعمال الشحن البحري، أن إجمالي إيرادات الخطوط الملاحية العالمية، خلال العام الماضي 2021، بلغت 110 مليارات دولار.

وأشارت الشركة، في تقرير لها، على موقعها الإلكتروني، حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن بعض الشركات العاملة في الدولي البحري، منها شركتا (HMM وOOCL)، قفزت بجملة إيرادتها لأول مرة في التاريخ.

وذكر التقرير أن الخط الآسيوي OOCL سجلت أعمال نقل الحاويات والخدمات اللوجستية أرباحًا قبل الفوائد والضرائب بلغت 7.387 مليار دولار أمريكي.

وهو ما يمثل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 44% تقريبًا، في حين نمَت عمليات نقل الحاويات إلى 7.6 مليون حاوية مكافئة.

حصيلة الإيرادات في 2021 تسجل 110 مليارات دولار

وأضاف التقرير أن أرباح شركات الحاويات التي بلغت 110 مليارات دولار خلال 2021، حققت في الفترة 2010- 2020، رقمًا إجماليًّا قدره 37.54 مليار دولار أمريكي.

وهو ما يعني مضاعفة الصناعة أرباحها التشغيلية ثلاث مرات في 2021- السنة المالية، مقارنة بالعقد الماضي.

خط ميرسك العالمي

وذكر التقرير أن شركة Maersk سجلت أصغر أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بقيمة 686 دولارًا أمريكي،، في حين تم تسجيل أكبر أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بواسطة خط ZIM، بقيمة بلغت 1671 دولارًا أمريكيًّا.