مقارنة بالأسهم والذهب والبنوك.. صناديق الدخل الثابت تحقق أعلى عائد فى 2019

نجحت صناديق الدخل الثابت فى الفوز بلقب الأكبر عائدًا بالسوق المحلية خلال 2019، مسجلة متوسط بلغ %18.4 فيما بلغ الحد الأقصى للعائد %23.6 والأدنى نحو %14.13، ومن ثم فإنها حققت معدلات مرتفعة مقارنة بنظيرتها الخاصة بالذهب، والشهادات البنكية والأسهم.

ويتراوح أعلى عائد بين الأوعية الإدخارية وتحديدًا الشهادات البنكية بين 13 – %13.75 سنويًا، فيما تغير سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة %16.04 خلال 2019.

“النقدية” تسجل ارتفاعاً جماعياً بمتوسط سنوى %13.97.. و”المتوازنة” تسايرها

كما سارت الصناديق النقدية والمتوازنة على درب الدخل الثابت، وارتفعا بشكل جماعى خلال تعاملات العام الماضى، وسجلت الأولى متوسط عائد %13.97 والثانية %4.80، فى حين سجلت صناديق الأسهم متوسط عائد سلبى، وتراجعت الصناديق الإسلامية بشكل جماعى.

وفاز صندوق بنك القاهرة “الثابت” – المدرج بفئة الدخل الثابت – بلقب الأكبر من حيث العوائد الاستثمارية، مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها %23.65، حل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %21.77 .

وقدمت البورصة المصرية أداءً متبايناً العام الماضى، بارتفاع مؤشرها الرئيسى EGX30 بنسبة %7.1 مقابل هبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة %22.97، وتراجع الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة %19.05 .

وفقد رأسمال البورصة السوقى نحو 14 مليار جنيه من قيمته خلال العام المنصرم، وتراجعت قيم التداولات بالسوق الرئيسى خلال 2019 بنحو 194.47 مليار جنيه، مقابل 270.37 مليار جنيه فى العام السابق.

“الزراعى الماسي” يتلألأ فى سماء المتوازنة

نجحت الصناديق المتوازنة فى تسجيل ارتفاع جماعى لأعضائها خلال 2019، فيما تلألأ الصندوق الماسى –البنك الزراعى المصري- فى الترتيب السنوى محققًا عائداً استثمارياً بلغ 8.04% بوصول قيمة وثيقته نحو 257.94 جنيه.

وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” وصيفاً، مسجلاً عائداً استثمارياً بلغ %6.89 خلال العام الماضى بقيمة 321.36 جنيه للوثيقة، حل خلفه صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بعائد قدره %5.95 لتسجل وثيقته نحو 186.74 جنيه.

فى المركز الرابع جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع “الثقة” بتسجيل وثيقته 236.92 جنيه بارتفاع سنوى بلغ %4.26، وخامسًا ظهر صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” بارتفاع سنوى بلغ %4.13 بقيمة 13.35 جنيه للوثيقة، وسجل صندوق بنك مصر الأول حضوره سادساً بعائد سنوى قدره %2.82 بقيمة 206.56 جنيه للوثيقة، وأخيرًا صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %1.52 بقيمة 39.52 جنيه.

“بنك الإسكندرية”قائد الأسهم

سيطر التباين على أداء صناديق الأسهم خلال 2019، ونجحت 10 صناديق فقط فى تحقيق عوائد ايجابية من خلال ارتفاع أسعار وثائقها، مقابل تسجبل 11 صندوقاً أداءً سلبياً عقب تراجع أسعارها.

وقدم صندوق بنك الإسكندرية الأداء الأكثر ايجابية خلال العام، محققًا عائداً قدره %3.45 بعد تسجيل وثيقته نحو 366.67 جنيه.

فى المركز الثانى حل صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” محققًا ارتفاعاً سنوياً فى قيمة وثيقته بلغ %3.23 لتصل لمستوى 15.06 جنيه، وخلفه ثالثًا جاء صندوق بنك القاهرة بنسبة ارتفاع سنوية بلغت %3.22 بقيمة 120.95 جنيه للوثيقة .

ورابعًا جاء صندوق البنك المصرى الخليجى الذى نجح فى تسجيل ارتفاع سنوى قدره %2.97 لتصل وثيقته إلى 267.19 جنيه، وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول بنسبة %2.61، بقيمة 409.93 جنيه للوثيقة .

وعلى صعيد أكبر 5 صناديق هابطة، حل صندوق بنك ABC فى المقدمة بنسبة بلغت %55.59 مسجلاً 104.35 جنيه للوثيقة، وخلفه جاء صندوق فاروس 1 بنسبة هبوط %19.24، بقيمة 92.50 جنيه للوثيقة، خلفهم صندوق بلوم مصر بنسبة هبوط %5.29 وبقيمة وثيقة بلغت 173.55 جنيه، وحل بنك الإسكان والتعمير “تعمير” خامسًا بقائمة الأكثر تراجعًا بنسبة هبوط %3.61، وبقيمة وثيقة 209.06 جنيه.

“أصول CIB” يتزعم النقدية

كعادتها سجلت الصناديق النقدية التى لا يرتبط أداؤها بمؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية فى 2019، بمعدل عائد بلغ %13.97.

ونجح صندوق البنك التجارى الدولى “أصول” فى تزعم ترتيب النقدية السنوى خلال 2019، بعدما سجل عائداً استثمارياً %14.31 لتصل قيمة وثيقته لنحو 413.39 جنيه .

وفى مركز الوصافة وبعد منافسة شرسة للمتصدر حل صندوق البنك الزراعى المصرى “حصاد” الذى سجل %14.24 بقيمة 27.19 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة ارتفاع بلغت %14.22 بقيمة 1000 جنيه للوثيقة.

ورابعًا جاء صندوق البنك الأهلى المتحد “ثروة” بنسبة ارتفاع سنوى %14.18 بقيمة 235.27 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك القاهرة الثانى النقدى بنسبة ارتفاع %14.17 بقيمة 28.80 جنيه للوثيقة .

“القاهرة” نجم “الدخل الثابت”

وعلى صعيد الدخل الثابت حل صندوق بنك القاهرة “الثابت” فى صدارة الترتيب السنوى بنسبة ارتفاع %23.65 بقيمة 224.59 جنيه، وحل خلفه وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بعدما سجل عائداً استثمارياً بلغ %21.77 بقيمة 282.19 جنيه للوثيقة.

فى المركز الثالث جاء صندوق البنك الأهلى المصرى الثامن بنسبة ارتفاع سنوى %17.64 بقيمة 1749.73 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك العقارى العربى المصرى بنسبة ارتفاع %14.86 بقيمة 211.26 جنيه، وخامسًا صندوق البنك العربى “جذور” بنسبة ارتفاع سنوى %14.13 بقيمة 23.06 جنيه.

أفول جماعى للإسلامية

سجلت الصناديق الإسلامية تراجعات جماعية خلال 2019، بمتوسط هبوط قدره %5.39، وجاء صندوق بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى “أمان” الأقل هبوطًا بنسبة %1.35، وبقيمة وثيقة 102.090 جنيه.

فى المركز الثانى حل صندوق بنك البركة مصر بنسبة تراجع %2.06 بقيمة 105.04 جنيه للوثيقة، وثالثًا صندوق البنك الأهلى – بنك البركة “بشائر” بنسبة هبوط سنوية %3.39 بقيمة 71.05 جنيه للوثيقة.

ورابعًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة هبوط %4.71 بقيمة 191.88 جنيه للوثيقة، وخامسًا البنك الزراعى المصرى “الوفاق” بنسبة تراجع %5.26 بقيمة 15.066 جنيه .

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية النقدية فقد تصدر بنسبة ارتفاع %13.78 كل من صندوق المصرف المتحد وصندوق أبوظبى الإسلامى بقيمة بلغت 227.04 و 174.57 جنيه للوثيقة على التوالى، كما ارتفع صندوق البنك البركة “البركات” بنسبة %12.93 بقيمة 103.42 جنيه للوثيقة.

وسجلت الصناديق المتوازنة الإسلامية تراجعًا بنسبة %7.16 لصندوق بنك البركة “المتوازن” بقيمة 92.70 جنيه للوثيقة.

تباين أداء تحديد الأصول

سجلت صناديق تحديد الأصول تبايناً فى أداء أعضائها، وارتفع صندوق سيجما للأسهم المتداولة بنسبة %0.20 بقيمة 5.47 جنيه للوثيقة، فيما تراجع صندوق تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %4.35 بقيمة 172.02 جنيه، مع هبوط قوى لصندوق SAIB 2 بنسبة %80.4، وبقيمة بلغت 132.19 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد صناديق العملة الأجنبية فقد ارتفع صندوق بنك مصر الدولارى بنسبة %1.54، مسجلاً 11.85 دولار للوثيقة، كما ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر باليورو بنسبة %0.14، لتسجل 10.99 يورو للوثيقة.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.