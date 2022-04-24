مقابل 840 مليون دولار.. سامسونج للصناعات الثقيلة تبيع 4 سفن حفر

أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة، ثالث أكبر شركة لبناء السفن في العالم حسب حجم الطلبات، أنها ستبيع أربع سفن حفر للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج في بيان لها إنها تخطط لبيع أربع سفن حفر لصندوق الأسهم الخاص الذي تديره “كوريوس بارتنرز” للاستثمار مقابل 1.04 تريليون وون (840 مليون دولار أمريكي)، إذا تم إنشاء صندوق الأسهم الخاص في مايو.

سامسونج ستستثمر 590 مليار وون في حصة 78.7% في صندوق الأسهم الخاص

وأوضحت سامسونج أنها ستستثمر 590 مليار وون في حصة 78.7% في صندوق الأسهم الخاص في الشهر المقبل مع انضمام العديد من المستثمرين المؤسسيين إلى الصندوق لتحقيق مكاسب في الأرباح من إعادة بيع سفن الحفر.

وقال متحدث باسم الشركة: “ستساعد عائدات بيع السفن في تحسين الوضع المالي للشركة، كما ستساعد إعادة بيع السفن من قبل الصندوق في تحقيق مكاسب من استثمارها في الصندوق”.

سفن الحفر الأربع تم بناؤها منذ سنوات لموردين في الخارج

وذكر المتحدث أن سفن الحفر الأربع تم بناؤها منذ سنوات لشاحنين في الخارج، لكن تعذر تسليمها بسبب الصعوبات المالية.

وتمتلك الشركة حاليًا خمس سفن حفر، بما في ذلك السفن الأربع التي سيتم بيعها إلى الصندوق، وقال البيان إن إحداها مؤجرة لشركة مقاولات الطاقة الإيطالية “سايبم إس بي إيه”.

سامسونج تتلقى طلب حاويات شحن بقيمة 494 مليون دولار في أوروبا

وفى الشهر الماضى، أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة أنها تلقت طلب حاويات شحن بقيمة 609 مليار وون (494 مليون دولار أمريكي) في أوروبا.

وقالت الشركة في بيان إنها حصلت على طلب بناء أربع ناقلات حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال من شاحن أوروبي لم تحدده بحلول عام 2024.

وبهذا الطلب الأخير ، تكون شركة سامسونج للصناعات الثقيلة قد حققت بالفعل 1.3 مليار دولار ، أو 15 % ، من طلباتها المستهدفة البالغة 8.8 مليار دولار هذا العام.

سامسونج تحصل على طلبات بقيمة 12.2 مليار دولار فى 2021

وفي عام 2021 ، حصلت الشركة على طلبات بقيمة 12.2 مليار دولار ، متجاوزة بكثير هدفها البالغ 9.1 مليار دولار.

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت شركة “سامسونج” للصناعات الثقيلة أنها وقعت صفقة بقيمة 245 مليار وون (208 مليون دولار أمريكي) لبناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية إن الصفقة الموقعة مع شركة في أوقيانوسيا تدعو “سامسونج” إلى تسليم السفينة بحلول مايو 2025.

وبحسب أنواع السفن، وقعت الشركة طلبات لبناء 21 ناقلة للغاز الطبيعي المسال و44 ناقلة للحاويات و14 ناقلة لخام النفط خلال 2021.