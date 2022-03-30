بورصة وشركات

مقابل 749 مليون دولار.. «أجيليتي» الكويتية تستحوذ على «جون مينزيس» البريطانية

خطة لدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لأجيليتي
أحمد فراج 11:03 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 11:03 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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أعلنت شركة جون مينزيس البريطانية اليوم الأربعاء أن وحدة تابعة لشركة أجيليتي الكويتية لخدمات الطيران ستستحوذ عليها مقابل 571 مليون جنيه استرليني (749 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وقالت جون مينزيس، المجموعة البريطانية لخدمات المطارات، إن المساهمين سيحصلون على 608 بنسات نقدا عن كل سهم من أسهم جون مينزيس بزيادة بنحو 81% عن سعر إغلاق السهم يوم 8 فبراير وهو اليوم السابق على تلقي الشركة عرض الاستحواذ من أجيليتي.

خطة لدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لأجيليتي

وستدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لأجيليتي، وتملك أجيليتي بالفعل حصة 19% في مينزيس.

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ومن المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها والثالثة على العالم من حيث الإيرادات.

ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة عروض سابقة من الشركة الكويتية رفضتها مينزيس.

ترايستار للنقل التابع لأجيليتى توقع اتفاقية للاستحواذ على حصة إتش إن إيه جروب

وأعلنت شركة أجيليتي الكويتية يوم الأحد أن شركتها التابعة ترايستار للنقل وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة إتش إن إيه جروب البالغة 51% في شركة إتش جي ستوريج إنترناشونال ليمتد مقابل 215 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقالت أجيليتي في بيان لبورصة الكويت إن شركة إتش جي ستوريج هي مشروع مشترك بين إتش إن إيه جروب ومجموعة جلينكور وهي واحدة “من أكبر شركات الموارد الطبيعية في العالم”، وستحتفظ جلينكور بالحصة المتبقية البالغة 49%.

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وأضاف البيان أن شركة إتش جي ستوريج تمتلك محفظة أصول في التخزين منتشرة في ثماني دول بين أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ ستضيف ما يزيد عن ثلاثة ملايين متر مكعب من سعة تخزين الوقود الى محفظة ترايستار وتوسع أنشطتها لتصل إلى 29 دولة حول العالم.

ترايستار تخطط لطرح عام أولى فى سوق دبى

وأعلنت شركة النجم الثلاثي للنقل المعروفة باسم ترايستار مؤخرا، وهي شركة عالمية تقدم الحلول اللوجستية المتكاملة للمنتجات السائلة، ويقع مقرها في دبي، عن عزمها المضي قدمًا في الطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

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وقالت الشركة في بيان لها، إنه من المتوقع أن يمثل حجم الطرح ما يصل إلى 24% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس المال، على أن يشتمل الطرح على أسهم جديدة مصدرة من قبل شركة النجم الثلاثي للنقل (الأسهم الجديدة) وأسهم سيتم بيعها من قبل مساهمين حاليين (الأسهم الحالية) (يشار إلى تلك الأسهم مجتمعة بلفظ أسهم الطرح).

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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