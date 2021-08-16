مقابل 575 مليون دولار.. HSBC تستحوذ على أكسا سنغافورة للتأمين

وافقت مجموعة HSBC على الاستحواذ على أصول شركة التأمين الفرنسية أكسا في سنغافورة مقابل 575 مليون دولار في إطار استراتيجية للتوسع في أنشطة إدارة الثروات في آسيا وزيادة دخل الرسوم، بحسب وكالة رويترز.

أكسا سنغافورة ستكون سابع أكبر شركة تأمين على الحياة

وقالت HSBC في بيان إن الوحدة المندمجة التي تضم إتش.إس.بي.سي لايف سنغافورة وأكسا سنغافورة ستكون سابع أكبر شركة تأمين على الحياة ورابع أكبر شركة تأمين صحي للأفراد في سنغافورة ولديها أكثر من 600 ألف وثيقة تأمين على الحياة والصحة والعقارات وتأمين ضد الإصابات.

وإتش.إس.بي.سي عاشر شركة تأمين علي الحياة في سنغافورة وليس لديها أنشطة تأمين صحي.

الصفقة تمثل أكبر صفقة استحواذ ل HSBC

وقالت ديلوجيك إنها أكبر صفقة استحواذ ل HSBC منذ دمج فرعها في عُمان مع بنك عُمان الدولي في 2012 في صفقة بقيمة 726 مليون دولار.

وفى يونيو الماضى، أعلنت أكسا عن إبرامها إتفاقية مع شركة Generali لبيع عمليات التأمين الخاصة بها في ماليزيا.

وتشمل 49.99% من حصتها في شركة تأمينات الممتلكات AXA Affin General Insurance AAGI””، بجانب حوالي 49% من الأسهم في شركات تأمينات الحياة AXA Affin Life Insurance “AALI”.

وأوضحت الشركة الفرنسية عن أن شروط الإتفاقية تتضمن بيع أكسا ملكيتها في AAGI وAALI بإجمالي عائدات نقدية قدرها حوالي 140 مليون يورو.

وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق، بما في ذلك استلام الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع الإنتهاء منها بحلول الربع الثاني من عام 2022.

يذكر أن شركة AAGI تحتل المرتبة الخامسة في سوق التأمين الماليزي بحصة سوقية تبلغ حوالي 7.9% ، بينما تحتل AALI المرتبة 11 في سوق التأمين على الحياة الماليزي.

وقد بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح الأساسية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لشركة AAGI المسجلة في البيانات المالية الموحدة لمجموعة أكسا للسنة المالية 2020 مبلغ 284 مليون يورو و9 ملايين يورو على التوالي؛ بينما لم يتم توحيد AALI في البيانات المالية للمجموعة.

أكسا تحقق أرباحا بقيمة 3.996 مليار يورو (4.756 مليار دولار) فى النصف الأول

يشار إلى أن مجموعة أكسا للتأمين الفرنسية حققت صافي أرباح بقيمة 3.996 مليار يورو (4.756 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذلك مقابل 1.429 مليار يورو (1.607 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من 2020، بمعدل نمو 180%.

ويعزى هذا الأداء إلى تحسن بنسبة 93% في نتيجة التشغيل، ونتائج مالية أعلى، وصافي مكاسب رأسمالية محققة.

وقد سجلت الشركة الفرنسية زيادة بنسبة 3% في حجم مبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2021 لتسجل 53.865 مليار يورو (64.12 مليار دولار) بنهاية يونيو 2021، مقابل 52.391 مليار يورو (58.92 مليار دولار) في 30 يونيو 2020.

كما بلغت نسبة الملاءة المالية للمجموعة 212% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 12 نقطة مقارنة مع 31 ديسمبر 2020.