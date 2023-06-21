مقابل 463 مليون دولار.. «طاقة» تعتزم الاستحواذ على شركة حلول المياه المستدامة القابضة

قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء، إنها تعتزم الاستحواذ على شركة حلول المياه المستدامة القابضة مقابل 1.7 مليار درهم (462.91 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وحلول المياه المستدامة القابضة (إس.دبليو.إس) هي شركة حديثة التأسيس تم الإعلان عنها في مايو واستحوذت على شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، الكيان المسؤول عن جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها وإعادة تدويرها في الإمارة.

وقالت طاقة في إفصاح للبورصة إنه من المتوقع أن “تثمر صفقة الاستحواذ عن فرص التعاون في مجالات متعددة، الأمر الذي سيحقق القيمة لصالح طاقة ومساهميها”.

وقالت طاقة إن شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة تمتلك شبكة أنابيب صرف صحي تمتد إلى أكثر من 12 ألف كيلومتر، وتبلغ قدرتها لمعالجة مياه الصرف الصحي 1.3 مليون متر مكعب يوميا تقريبا من خلال37 محطة معالجة. وإلى جانب ذلك تستحوذ على 60% في شركتين تمتلكان أربع محطات في الإمارة.