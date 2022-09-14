مقابل 455 مليون يورو.. ألمانيا تبيع آخر أسهمها في «لوفتهانزا»

أعلنت الحكومة الألمانية أنها باعت حصتها البالغة 20‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ % في شركة لوفتهانزا التي اشترتها أثناء جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وأنقذ صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة شركة لوفتهانزا من الإفلاس خلال الجائحة بحزمة قيمتها تسعة مليارات يورو (8.97 مليار دولار). وعلى مدى سنوات، كان الصندوق يخفض حصته تدريجيا بهدف إتمام بيعها بحلول أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال الصندوق في بيان مساء أمس الثلاثاء إنه باع الآن آخر أسهمه المتبقية لمستثمرين دوليين مقابل 455 مليون يورو.

وأضاف أن إجمالي الإيرادات من بيع الأسهم بلغ 1.07 مليار يورو وأن الربح المحقق من هذا الاستثمار بلغ 760 مليون يورو.

يشار إلى أن لوفتهانزا أعلنت مؤخرا عن تحقيق صافي أرباح بلغ قدرها 259 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع صافي خسائر بلغ قدرها 756 مليون يورو.

وبلغ حجم الارباح للسهم 0.22 يورو، مقابل خسارة 1.26 يورو للسهم في العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة للمجموعة خلال ربع العام الثاني قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 393 مليون يورو، مقارنة بخسائر تقدر بـ827 مليون يورو في العام الماضي.

ووفقا لذلك، ارتفع الهامش المعدل لأرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 4.6% مقابل 25.8% سلبية في العام الماضي.

وقالت المجموعة إن نتائجها خلال الفترة بين أبريل ويونيو، تأثرت بالتكاليف غير المنتظمة بسبب اضطراب عمليات الطيران.

وفي الربع الثاني من العام، حققت لوفتهانزا مبيعات بواقع نحو 8.46 مليار يورو، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما حققته في العام الماضي، 3.2 مليار يورو.