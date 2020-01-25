مقابل 445 مليون دولار.. صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى لشراء نيوكاسل الإنجليزي

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن السعودية تتفاوض لشراء ناد إنجليزي شهير لكرة القدم.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد أضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، أن صندوق الثروة السيادي السعودي دخل في مفاوضات لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مقابل 445 مليون دولار، مؤكدة أن الصفقة قد تستغرق أياما أو أسابيع.

وفي حال تم هذا الاستحواذ، فسيعني ذلك ضخ رأس مال كبير في ميزانية نيوكاسل، على غرار ما حدث مع مانشستر ستي، عندما استحوذت عليه مجموعة أبوظبي الاتحادية للتنمية والاستثمار عام 2008.

فمنذ ذلك الحين، أنفق مانشستر سيتي أكثر من مليار جنيه إسترليني على اللاعبين الموهوبين، وتجديد مرافق الفريق، وتم تحويل “السيتي” إلى واحد من أقوى الأندية الإنجليزية في الوقت الحالي.

يذكر أن ملكية نادي نيوكاسل، الذي يحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تعود حاليا لرجل الأعمال البريطاني، مايك آشلي، الذي اشترى الفريق في عام 2007، مقابل 134 مليون جنيه إسترليني.