أعلن بنك إتش دي إف سي HDFC Bank، أكبر شركة لتمويل الإسكان في الهند، اليوم الأربعاء أنه سيبيع 10% من حصته في وحدته “إتش دي إف سي كابيتال” إلى وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار مقابل 1.84 مليار روبية (24.09 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي الصفقة بعد أسبوعين من طرح ” إتش دي إف سي” وبنك إتش دي إف سي، أكبر مقرض للقطاع الخاص في الهند، خطط اندماج لإنشاء عملاق للخدمات المالية للاستفادة من الطلب المتزايد على الائتمان.

HDFC تدير صناديق أسهم خاصة تركز على قطاع العقارات في الهند

تأسست إتش دي إف سي كابيتال في عام 2016 وتدير صناديق أسهم خاصة تركز على قطاع العقارات في الهند، إلى جانب إدارة منصة تمويل تقارب قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة إتش دي إف سي ديباك باريخ في بيان ” الاستثمار الذي يضخه جهاز أبوظبي للاستثمار سيمكن إتش دي إف سي كابيتال من الاستفادة من خبرة وتجربة الجهاز العالمية لإعطاء دفعة لشركة إتش دي إف سي كابيتال كي تصبح منصة استثمارية رائدة للمستثمرين العالميين والمحليين”.

أبوظبي للاستثمار هو المستثمر الرئيسي في صناديق الاستثمار البديلة التي تديرها إتش دي إف سي كابيتال

وذكر البيان أن جهاز أبوظبي للاستثمار هو المستثمر الرئيسي في صناديق الاستثمار البديلة التي تديرها إتش دي إف سي كابيتال.

وقالت إتش دي إف سي إنها تجري أيضا مناقشات نشطة مع كبار المستثمرين العالميين لجمع أموال إضافية لتطوير مشاريع إسكان في الهند.

ارتفاع أسهم إتش دي إف سي

‭‭و ‬‬ارتفعت أسهم إتش دي إف سي، التي تراجعت 16.1‭‭ ‬‬% منذ بداية العام، 1.3 % عقب الإعلان اليوم الأربعاء.

فى سياق متصل، قالت وزارة المالية الإماراتية على تويتر اليوم الأربعاء إنها أصدرت سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية بقيمة 1.5 مليار درهم.

وأضافت الوزارة أن السندات تضم عدة شرائح مدة عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بشكل مبدئي بالإضافة لشريحة لمدة عشرة أعوام على المدى المتوسط.

جهاز أبوظبي يخفض أعداد العاملين

وفى الشهر الماضي، قال مصدران لرويترز إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، خفّض أعداد العاملين خلال العام المنصرم في إطار برنامج لتقليص التكاليف قيمته مليار درهم (272.29 مليون دولار).

وستساعد هذه الخطوة صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، الذي يدير أصولا بقيمة 700 مليار دولار، على تحويل الأموال إلى مشاريع جديدة مثل البحث الكمي والتطوير.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم تحديد هويتيهما لأن الأمر غير معلن، إن جهاز أبوظبي للاستثمار ركز على تقليص فريق الإدارة المتضخم والاستغناء عن عشرات العمالة المكلفة التي يوظفها منذ عقود.