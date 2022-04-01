أعلنت الدار العقارية في أبوظبي اليوم الجمعة أنها استحوذت عبر ذراعها للاستثمار على منتجع “ريكسوس باب البحر” في إمارة رأس الخيمة مقابل 770 مليون درهم (210 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

يرفع الاستحواذ إجمالي استثمارها في رأس الخيمة إلى 1.5 مليار درهم، وهو ما يشمل الاستحواذ في وقت سابق على الحمرا مول وحقوق تطوير إضافية في كل منها.

حقوق تطوير لمساحة إضافية

وقالت الدار إن ذراعها الاستثمارية حصلت في إطار الصفقة الأحدث على حقوق تطوير لمساحة إضافية طابقية تبلغ في المجمل 250 ألف قدم مربعة لاستخدامات سكنية وتجارية.

كان المدير المالي للدار قد قال في فبراير إن الشركة تعتزم إنفاق ما لا يقل عن خمسة مليارات درهم هذا العام للاستحواذ على أصول في قطاعي التجزئة والتعليم اللذين يدران إيرادات متكررة.

كما أعلنت شركة إدارة الفنادق ونوادي القمار وين ريزورتس عن خطط لبناء منتجع فاخر في رأس الخيمة يشمل “منطقة ألعاب ترفيهية”.

أرباح الدار تقفز بنسبة 21%

وفى الشهر الماضى، أعلنت الدار العقارية الإماراتية أن صافي أرباحها قفز خلال العام الثانى للوباء بنسبة 21% ليصل إلى 2.3 مليار درهم بالمقارنة بعام 2020 الذى انتشر خلاله فيروس كورونا بأنحاء العالم كما ارتفعت إيراداتها التشغيلية بالعام الماضي بحوالى 2% لتتجاوز 8.6 مليار درهم.

وجاء فى بيان الشركة أن هذه الأرباح جاءت من النتائج الأولية، ولم يتم تضمين أرقامها بخصوص الاستحواذ على شركة سوديك المصرية، فيما سوف تعلن عن نتائجها المالية الشاملة مارس المقبل.

الدار العقارية تدخل شراكة استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات

ودخلت الدار العقارية شراكة استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات لتزويد أصولها بمصادر طاقة نظيفة خلال الخمس سنوات القادمة.

واستحوذت شركة ” ألفا ظبي القابضة ” على حصة إضافية بنسبة 17 % في شركة “الدار” العقارية ما يزيد حصتها إلى 29.8 % ويجعلها واحدة من أكبر المساهمين في “الدار”.

وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة حمد سالم محمد العامري إن قطاع العقارات يشهد تعافياً وارتفاعاً متزايداً في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وعقارات قطاع الضيافة والعقارات اللوجيستية، بفضل الاستراتيجيات الحكومية التي تتسم بالمرونة وسرعة التكيّف مع المستجدات العالمية.

وأضاف العامري أن خطة ومشاريع شركة الدار العقارية تمثل الاستثمار المناسب لشركة ألفا ظبي القابضة وباقي المساهمين، حيث تتنوع مشاريع الدار ما بين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وهو ما يتماشى مع رؤية ألفا ظبي التي تتطلع لاستكشاف أسواق جديدة في المستقبل القريب.

ألفا ظبي تستحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 12.8 % من الدار العقارية

وكانت ألفا ظبي القابضة قد استحوذت على حصة استراتيجية بنسبة 12.8 % من شركة الدار العقارية، حيث شملت تحويل مليار سهم في صفقة بقيمة 3.7 مليارات درهم.

ووفق خطتها التوسعية، أعلنت ألفا ظبي القابضة عن استحواذها على شركة “سبلايم 2” و “سونجو 2″ و”سونجو 3” الذين يمتلكون ما نسبته 17 % من شركة الدار العقارية، بما يزيد من أسهم شركة ألفا ظبي لأكثر من ربع أسهم الدار 29.8 % الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري وإدارة العقارات.