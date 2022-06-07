مقابل 2.8 مليار يورو.. مبادلة وصندوق تديره EQT يستحوذان على شركة سويدية

أبرم صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي اتفاقا مع صندوق آخر تديره شركة الاستحواذ الأوروبية EQT لشراء إنفايروتينر، وهي شركة سويدية تؤجر حاويات مبردة لشحن منتجات الرعاية الصحية الحساسة لدرجات الحرارة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت مبادلة وصندوق EQT في بيان مشترك إنهما سيشتريان الشركة من شركة الاستحواذ الأوروبية سينفين وشركة نوفو هولدنجز الدانماركية للاستثمار في علوم الحياة.

وأضافا أن قيمة إنفايروتينر تبلغ نحو 2.8 مليار يورو.

EQT ومبادلة تسعيان لدعم إنفايروتينر في مرحلتها التالية من النمو

وجاء فى البيان “ستسعى EQT ومبادلة لدعم إنفايروتينر في مرحلتها التالية من النمو من خلال تسريع وتيرة التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادي ومواصلة النمو المستقر في أسواقها الأساسية الأخرى”.

وتخطت قيمة أصول “مبادلة للاستثمار”، أحد الصناديق السيادية لإمارة أبوظبي، مبلغ تريليون درهم لأول مرة في تاريخها.

الأصول المدارة لدى “مبادلة” تقفز إلى 284 مليار دولار

وقفزت الأصول المدارة لدى “مبادلة” خلال عام 2021 إلى 1.045 تريليون درهم (284 مليار دولار)، بارتفاع 17% عمَّا كان عليه الحال في العام الأسبق، وفق بيان إعلان النتائج المالية السنوية للشركة.

وحققت الشركة قفزة في أرباحها بنسبة 70% خلال العام الماضي، لتبلغ 122 مليار درهم إماراتي؛ بفضل عوائد الاستثمار وتسييل أصول معينة وشراكات جديدة.

وعزا كارلوس عبيد، الرئيس المالي، نتائج الشركة إلى الاستفادة من “التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد والأسواق العالمية لتعزيز محفظتنا الاستثمارية وفقاً لاستراتيجيتنا”.

تعود هذه القفزة في إيرادات الشركة إلى “الاستثمار في القطاعات التي تحمل إمكانات نمو قوية، مثل التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والبرمجيات، والتنقل، واتجاهات المستهلكين، والطاقة النظيفة”. بالإضافة لعملية إعادة هيكلة الأعمال التي قامت بها مؤخراً.

2021 العام السادس على التوالي الذي يشهد استمرار نمو إجمالي الدخل الشامل لمبادلة

يعتبر 2021 العام السادس على التوالي الذي يشهد استمرار نمو إجمالي الدخل الشامل للشركة، كما بلغ معدل العائد التراكمي الذي حققته الشركة للسنوات الخمس الأخيرة 12.2% بالمقارنة مع معدل 9.8% للسنوات الخمس المنتهية في عام 2020.

وشهد العام الماضي توظيف استثمارات جديدة بلغت قيمتها 125 مليار درهم، وشمل ذلك استثماراً بقيمة 1.3 مليار درهم مع شركة “كوليجان إنترناشونال” لتوفير حلول المياه المستدامة، و2.9 مليار درهم في صندوق “مارشال واس توبس للأسهم العالمية” لإدارة الأصول البديلة. إضافة لاستثمارات عديدة مع كل من “بلاك روك”، و”سيلفر ليك”، و”بي دي تي كابيتال بارتنرز”، وإنفستكورب”، و”ثوما برافو”، وستون بك”.