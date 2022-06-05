مقابل 185مليون دولار.. السيادى السعودي يشتري 24% من أسهم «كابيتال بنك»

أعلن صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية ( الصندوق السيادى السعودي) اليوم الأحد أنه وقع اتفاقية اكتتاب سيشتري بموجبها 23.97 % من رأس مال مجموعة “كابيتال بنك”، أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 695 مليون ريال (185.3 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

إصدار نحو 63 مليون سهم

وقال الصندوق السيادى السعودي، الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، إنه سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم من أسهم المجموعة لمصلحته عند إتمام الصفقة.

وأضاف الصندوق السيادى السعودي أن الصفقة ستتم عند استكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات الصلة.

الصفقة تهدف إلى زيادة رأسمال مجموعة “كابيتال بنك”

وأشار إلى أن الصفقة تهدف إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك ورفع إجمالي حقوق المساهمين فيها إلى حوالي 846 مليون دولار.

واعتبر أن هذا سيسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ إستراتيجيتها “حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها”.

وقال إن هذا التوسع يشمل أعمال شركة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثمارية للمجموعة، إلى جانب تعزيز خطط التحول الرقمي التي تضم إطلاق بنوك رقمية.

الصفقة الاستثمارية تتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

وأضاف أن الصفقة الاستثمارية تتماشى مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة “في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وكانت مصادر قالت لرويترز الشهر الماضي إن الأردن من بين الدول التي يعتزم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارتها قريبا.

ومن المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي هناك القضايا الإقليمية والدولية ويبرم اتفاقيات تتعلق بالطاقة والتجارة.

السيادى السعودى يستثمر فى قطاع القهوة

وفى منتصف الشهر الماضى، أعلن الصندوق السيادى السعودى إطلاق الشركة السعودية للقهوة “بهدف تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة في المملكة”.

وقال الصندوق في بيان بموقعه على الإنترنت إن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) على مدى عشر سنوات في قطاع القهوة في المملكة والمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية للبن السعودي من 300 إلى 2500 طن سنويا.

وأضاف البيان “الشركة ستقوم بتأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة وإطلاق برامج تدريب لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين تعزيزا لجهود الصندوق في استحداث الفرص للشركات الصغيرة والناشئة”.