مقابل 17.5 مليون جنيه.. «مصر الجديدة» تتعاقد مع ماتريكس لإدارة وتشغيل الميريلاند

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، علي التعاقد مع شركة ماتريكس لإدارة وتشغيل واستغلال الجزء المطور من المنتزه السياحي “الميرلاند”.

وأشارت مصر الجديدة للإسكان في بيان لإدارة البورصة إلى أن التعاقد لمدة 3 سنوات، نظير مبلغ 17.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إيرادات الانشطة والفاعليات الأخرى.

كما وافق مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان، من حيث المبدأ على العرض المقدم من إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي.

وذلك للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات بمساحة 77.14 فدان، بمدينة هليوبوليس الجديدة، مقابل نسبة من الايرادات.