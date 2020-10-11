مقابل 15 مليار دولار .. البنك الأهلي التجاري السعودي يوافق على شراء مجموعة سامبا المالية

سيدفع البنك الأهلي التجاري 28.45 ريال (7.58 دولار) عن كل سهم من أسهم "سامبا"، ما يجعل قيمة الأخير نحو 55.7 مليار ريال

أكد البنك الأهلي التجاري -أكبر مصرف سعودي من حيث الأصول- موافقته على شراء منافسه “مجموعة سامبا المالية” مقابل 15 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ بنكية هذا العام.

وسيدفع البنك الأهلي التجاري 28.45 ريال (7.58 دولار) عن كل سهم من أسهم “سامبا”؛ ما يجعل قيمة الأخير نحو 55.7 مليار ريال، بحسب بيان نقلته وكالة “بلومبيرغ” اليوم الأحد.

كما سيتجاوز إجمالي أصول البنك الجديد 220 مليار دولار ليكون بذلك ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج، وستبلغ القيمة السوقية للكيان الجديد 46 مليار دولار، ما يعادل القيمة السوقية لبنك “قطر الوطني”، الذي لا يزال أكبر بنك في الشرق الأوسط بأصول تبلغ قيمتها 268 مليار دولار، وفقا للوكالة.

وعانت البنوك في منطقة الخليج الغنية بالنفط من الاضطرابات الاقتصادية الإقليمية، والصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض عائدات الطاقة ووباء فيروس كورونا العالمي.

وتتزامن صفقة الاندماج السعودية مع الموجة التي طال انتظارها من الاندماجات المصرفية في أوروبا، حيث يبحث المقرضون عن عمليات ربط أو بدأوا بالفعل في الاستحواذ على منافسين أصغر حجما.