مقابل 137 مليون دولار.. «سانلام» تستحوذ على حصة فى «سهام» للتأمين المغربية

أعلنت شركة سانلام ، أكبر شركة تأمين في جنوب إفريقيا، أنها ستشتري حصة إضافية تبلغ 22.8% في شركة سهام للتأمين المغربية مقابل 1.98 مليار راند (137.09 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

يأتي ذلك بعدما أعلنت سانلام، أنها تسعى لتسريع معدل النمو بأماكن أخرى في القارة، في ضوء أوضاع صعبة بالسوق المحلية تعوق النمو.

الصفقة ترفع حصة سانلام إلى 84.5%

وترفع الصفقة حصة سانلام المباشرة وغير المباشرة في شركة سهام ، التي تضم منتجاتها التغطية التأمينية للمنازل والصحة والسيارات، إلى 84.5 %، ويُسدد الثمن نقدًا، ويُمول بتسهيلات ائتمانية.

وقالت الشركة إن مزايا الصفقة تشمل “تمكين سانلام من تعميق الحضور المباشر في شمال وغرب إفريقيا الناطق بالفرنسية”، “واستكشاف شراكات أخرى تدعم النمو في المنطقة”.

سهام للتأمين مدرجة في الدار البيضاء

سهام للتأمين مدرجة في الدار البيضاء وتعود 61.7 % فيها إلى سان جيه.في، وهي وحدة أغراض خاصة مملوكة أغلبيتها لوحدة لسانلام للأسواق الناشئة ولوحدتها سانتام للتأمين قصير الأجل.

وسهام شركة مغربية قابضة تعمل في قطاعات من بينها التمويل والعقارات.

وقالت الشركة إنها ستشتري السهم، بسعر 2101 راند، من شريكها المغربي ورجل الأعمال سعيد علج وكيانين له.

البائعون يوافقون على إعادة استثمار 50% من الحصيلة لشراء أسهم في سانلام

وفي إطار الصفقة، وافق البائعون على إعادة استثمار 50% من الحصيلة لشراء أسهم في سانلام بالسوق المفتوحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، علاوة على الاحتفاظ بها لمدة عامين على الأقل، حسبما ذكرت سانلام.

وقالت سانلام إن سهام ستواصل تقديم الاستشارات الاقتصادية والتجارية لسانلام بشأن أنشطتها المحلية خلال السنوات المقبلة.

هبوط الأرباح الصافية لشركة سهام للتأمين بنسبة 50.6% فى 2020

وسجلت الأرباح الصافية لشركة “سهام للتأمين” انخفاضا بنسبة 50.6 % خلال سنة 2020، حيث استقرت عند 201 مليون درهم مقابل 406 ملايين درهم في سنة 2019.

ويعزى هذا التراجع الملحوظ وفق معطيات الشركة إلى ضعف أداء الأسواق المالية وتعليق أو تخفيض توزيعات الأرباح.

وبحسب النتائج المالية السنوية التي كشفتها عنها الشركة، سجل رقم معاملات “سهام للتأمين” تراجعًا بنحو 5.5 % مع نهاية 2020، حيث استقر عند 5 مليارات و126 مليون درهم في، مقابل 5 مليارات و422 مليون درهم في سنة 2019.

ويعزى هذا التراجع وفق البيانات المالية للشركة إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة التأمين على الحياة بنسبة 25.5 % بفعل انخفاض في عمليات جمع الادخار.

وهكذا بلغ رقم معاملات نشاط التأمين على الحياة، مع نهاية السنة الماضية، 819 مليون درهم مقابل مليار و98 مليون درهم في سنة 2019.

وتراجع رقم معاملات نشاط التأمين على غير الحياة، بدوره، بنسبة 0.4 % حيث بلغ مع نهاية السنة الماضية 4 مليارات و307 ملايين درهم مقابل 4 ملايير و324 مليون درهم في سنة 2019.

وخلال الربع الأخير من 2020، سجل رقم معاملات الشركة انخفاضا بنسبة 3.6 % حيث بلغ مليارات و150 مليون درهم مقابل مليار و193 مليون درهم في الربع الرابع من سنة 2019.

أما رقم معاملات نشاط التأمين على الحياة خلال الربع الأخير من سنة 2020، فقد عرف نموا طفيفا بنسبة 1.1 في المائة حيث بلغ 229 مليون درهم مقابل 227 مليون في الربع الرابع من سنة 2019.