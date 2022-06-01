‬‬‬مقابل 1.3 مليار دولار.. مؤسسة رد بيرد الأمريكية تشتري نادي ميلان الإيطالي

أعلن نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن مؤسسة رد بيرد كابيتال بارتنرز الأمريكية للاستثمار توصلت إلى اتفاق بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لشراء النادي وستحتفظ شركة إليوت المالكة الحالية على حصة الأقلية، بحسب وكالة رويترز.

الانتقال للملكية الجديدة سيتم خلال الصيف

وأضاف ميلان أن الانتقال للملكية الجديدة سيتم خلال الصيف ومن المتوقع أن يكتمل الاتفاق بحلول سبتمبر المقبل بحد أقصى.

وتوج ميلان هذا الموسم بلقب الدوري لأول مرة خلال 11 عاما.

وقال جيري كاردينالي مؤسس رد بيرد والشريك الإداري في بيان: “نتشرف بأن نشكل جزءا من تاريخ ميلان العريق ومتحمسون للعب دور في المرحلة الجديدة للنادي مع عودته لمكانه الطبيعي على قمة الكرة الإيطالية والأوروبية والعالمية”.

رد بيرد أحد المستثمرين في مجموعة فينواي سبورتس الرياضية

وaشركة رد بيرد هي أحد المستثمرين في مجموعة فينواي سبورتس الرياضية التي تملك نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ونادي بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي. وتملك رد بيرد أيضا حصة أغلبية في أسهم نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم.

وأضاف كاردينالي “فلسفة رد بيرد الاستثمارية وسجلها في إدارة الفرق أظهر أن أندية كرة القدم يمكنها النجاح داخل الملعب وخارجه”.

وقال مصدر في نادي ميلان، أمس الثلاثاء، إن مؤسسة رد بيرد الاستثمارية الأمريكية، اقتربت من استكمال شراء بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، من شركة إليوت الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أمس، أن رد بيرد استكملت شراء ميلان، لكن المصدر قال إن العمل لا يزال مستمراً بين الطرفين لاستكمال الصفقة، ومن غير المرجح الإعلان الرسمي اليوم.

ورفضت مؤسسة رد بيرد التعليق على هذا التقرير.

إنفستكورب حاولت شراء النادي

وكانت مؤسسة إنفستكورب، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، في محادثات لشراء ميلان في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن تعلن عدم التوصل لاتفاق، لتفتح الطريق أمام دخول رد بيرد.

وذكرت صحيفة سولي 24 أوري الإيطالية هذا الشهر، أن رد بيرد اقتربت من التوصل لاتفاق لشراء ميلان، مقابل 1.3 مليار يورو.

وأحرز ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة 19 في تاريخه، في الجولة الأخيرة من الموسم، ليحصد اللقب لأول مرة في 11 عاماً.