طاقة

مقابل قيمة ابتدائية 646 مليون دولار.. «شل» تكمل بيع أصولها بالصحراء الغربية

بالإضافة إلى دفعات إضافية قد تصل إلى 280 مليون دولار أمريكي في الفترة من 2021 حتى 2024
نسمة بيومي 12:57 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 12:57 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أكملت كل من شل مصر، وشل النمسا (إحدي الشركات التابعة لشركة Royal Dutch Shell plc) بيع أصولهم المنتجة والاستكشافية بمنطقة الصحراء الغربية إلى تحالف مكون من شركات تابعة لشركتي كايرون بتروليم كوربوريشن وكيرن إنيرجي بي إل سي، مقابل قيمة ابتدائية تصل إلى 646 مليون دولار أمريكي.

هذا بالإضافة الى دفعات إضافية قد تصل إلى 280 مليون دولار أمريكي، في الفترة من 2021 حتى 2024، وذلك بناءً على سعر النفط ونتائج الاستكشافات المقبلة.

تم إعلان البيع، في 9 مارس 2021، في حين أن التاريخ الفعلي للمعاملة هو 1 يناير 2020، ويأتي إتمام الصفقة بعد تسلم جميع الموافقات الحكومية واللوائح التنظيمية.

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تحالف كايرون بتروليم كوربوريشن وكيرن إنيرجي بي إل سي المشتري الجديد

قال وائل صوان، المدير التنفيذي العام للاستكشاف والإنتاج بشركة شل العالمية، “تأتي هذه الصفقة تماشيًا مع جهود شل العالمية لتوجيه محفظة أعمالنا في مجال الاستكشاف والإنتاج بشكل أفضل لتصبح أكثر تركيزًا ومرونة وتنافسية، ولتلعب دورًا حيويًّا في إستراتيجيتنا التي تحمل عنوان “تعزيز التقدم”.

وتابع: “ستمكن هذه الصفقة شل من التركيز على سلسلة القيمة المضافة لمشاريع الاستكشاف في المناطق البحرية في مصر، بما في ذلك امتيازات غرب دلتا النيل، علاوة على عمليات إسالة الغاز التي تتم من خلال الشركة المشتركة للغاز الطبيعي المُسال Egyptian LNG (ELNG)”.

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تستهدف من الصفقة التركيز على الامتيازات البحرية فى مصر

وفي السياق نفسه، قال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شل مصر والعضو المنتدب: “أودّ أن أتوجه بخالص الشكر لكل الموظفين والشركاء والسلطات وجميع الأطراف المعنية لمساهمتهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح”.

وأكد أنه يفخر بتاريخ “شل” الطويل في مصر “فقد تواجدنا في السوق المصرية منذ 110 أعوام، وما زلنا إحدى شركات الطاقة المتكاملة القليلة التي لها وجود في سلسلة القيمة المتكاملة”.

“وبإتمام هذه الصفقة تعيد شل تركيز أعمالها في مصر على وضع البنية التحتية الحالية. فإلى جانب امتيازات الشركة في غرب دلتا النيل (ديب مارين) والشركة المشتركة للغاز الطبيعي المسال Egyptian LNG (ELNG)، هناك مشروع هارمتان العميق وعمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج في الامتيازات السبع الجديدة في دلتا النيل وغرب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر”.

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هذا بالإضافة إلى نشاط شركة شل في مجال زيوت التشحيم من خلال شركة شل للزيوت مصر Shell Lubricants Egypt (SLE).

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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