مقابلات مثمرة بين الغرفة البريطانية والحكومة

❏ جراى: تفاجئنا بحجم الإنشاءات والعمل بالعاصمة الإدارية هاجر عمران قال رئيس الغرفة البريطانية المصرية للتجارة، آلان جراى، إن وفد الشركات الإنجليزية، الذى زار السوق الأسبوع الماضى، أجرى مقابلات مثمرة مع مسئولين من الوزارات منهم النقل، والتجارة الخارجية، والصناعة، والاستثمار،…

❏ جراى: تفاجئنا بحجم الإنشاءات والعمل بالعاصمة الإدارية

هاجر عمران

قال رئيس الغرفة البريطانية المصرية للتجارة، آلان جراى، إن وفد الشركات الإنجليزية، الذى زار السوق الأسبوع الماضى، أجرى مقابلات مثمرة مع مسئولين من الوزارات منهم النقل، والتجارة الخارجية، والصناعة، والاستثمار، إلى جانب عقد رئيس الوفد جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين الكبار.

لم يحدد جراى فى تصريحاته لـ«المال»، تفاصيل لقاءات دونالدسون، مضيفا أن الغرفة لاحظت تنامى اهتمام الشركات الإنجليزية بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الشركات متحمسة للعمل فى مصر.

يذكر أن 50 شركة بريطانية بما فى ذلك مستثمرين حاليين بالسوق المصرية، زاروا السوق المحلية الأسبوع الماضى، وترأس وفد الشركات جيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى، وضمت قائمة الشركات كل من بومباردييه ( uk Bombardier)، وفوجيتسو (Fujitsu)، وموت ماكدونالد (Mott MacDonald)، وجلاكسو سميث كلاين (GSK)، والشركات التى تتطلع إلى الاستثمار فى مصر للمرة الأولى.

أوضح بيان صادر عن السفارة البريطانية مطلع الأسبوع الماضى، أن الوفد يضم 33 شركة من الوكالة الاسكتلندية للتنمية الدولية، و6 شركات من مجلس صناعات الطاقة، الذى تتركز شركاته على صناعة النفط والغاز، ويضم الوفد 14 شركًة من قطاع النقل والرعاية الصحية، و4 شركات تركز على الفرص فى قطاع التعليم.

أكد جراى، أن الجانبين مرا بمرحلة صعبة لم تكن الشركات فيها تنظر للاستثمار فى مصر بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة للوفد البريطانى كانت مهمة، لا سيما أن الوفد تضمن شركات كبيرة .

أشار جراى إلى أن الجيش انخرط فى إدارة بعض المشروعات خلال العامين الماضيين، غير أنه أنجز الكثير منها، ما يشجع الشركات الإنجليزية على ضخ استثمارات بالسوق، ويجعلها أكثر تفاؤلا بمستقبل الاستثمار فى مصر.

قال إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتمتع بفرص كبيرة لاستثمار الشركات البريطانية، مشيرا إلى أن مسئولى الغرفة البريطانية تفاجئوا بحجم العمل والإنشاءات التى تمت فى المشروع حتى الآن، لافتًا إلى أنه مهم الاستفادة من التكنولوجيا البريطانية فى المشروع.

فى إطار متصل، أكد أن الشركات الإنجليزية الأكثر نجاحا فى مصر هى التى تعمل على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع الشركات للعمل طويل الأجل، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلى .

أشار إلى أن الغرفة تنظم زيارة أخرى إلى السوق المصرية خلال العام الجارى، غير أنه لم يشأ أن يحدد توقيت الزيارة، أو عدد الشركات، لافتا إلى أن تنظيم زيارة للسوق يجب أن يلبى طلبات الشركات الإنجليزية، وليس العكس.