مفيد عاشور: أنتظر سيناريو مناسبا لخوض تجربة جيدة للسينما

حوار – أحمد حمديقدم الفنان الكبير، مفيد عاشور، العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية الناجحة، وشارك مؤخرا في مسلسل رحيم مع النجم "ياسر جلال" الذي حصد نجاحا وأصداء كبيرة لدى الجمهور في مصر والوطن العرب ويسعى عاشور حاليا تقديم عروض مسرحية مميزة بالمسرح القومي؛ إيمانا منه بأن الفن له

حوار – أحمد حمدي

قدم الفنان الكبير، مفيد عاشور، العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية الناجحة، وشارك مؤخرا في مسلسل رحيم مع النجم “ياسر جلال” الذي حصد نجاحا وأصداء كبيرة لدى الجمهور في مصر والوطن العرب

ويسعى عاشور حاليا تقديم عروض مسرحية مميزة بالمسرح القومي؛ إيمانا منه بأن الفن له رسالة وليس للتسلية فقط.

“المال” التقت الفنان مفيد عاشور وتحدثت معه عن أهمية المسرح، بالنسبة له في مشواره الفني ومسلسل رحيم والكواليس التي جمعته بالنجم ياسر جلال، والمسلسلات التي جمعته مع النجم أشرف عبد الباقي منذ سنوات وأسباب عدم وجود أعمال درامية بمستواها حاليا .



**تكريم





“أعظم شئ هو أن يتم تكريم الفنان في حياته وقبل رحيله” هكذا بدأ الفنان مفيد عاشور حواره

ولفت إلى أنه حينما يرى رمزا فنيا من الرموز الهامة يتم تكريمه فذلك يعطيه دافعا للتطور وبذل الجهد في عمله الفني ويكون متحمسا للأجيال الجديدة أن تخطو على نفس نهج هذا الفنان الكبير.

وأشار عاشور إلى أن أنوار المسرح القومي لاتنطفئ أبدا.

وأكد أنه يقدم عرضا مسرحيا عليه بتذاكر مجانية للجمهور، ومايسعده حقيقة هو رد فعل الناس بعد العرض المسرحي ومقابلته لهم فيجد أن هناك أشخاصا كانوا يخافون من دخول المسرح القومي

ووفق عاشور، يلاحظ تأزم بعضهم من غلاء تذاكر المسرح بالنسبة لأسرة مكونة من 5 أبناء مثلا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد.

واستدرك لكن أؤكد على أننا يجب نزرع في الإطفال قيمة المسرح وأهميته ونقول لهم هذا هو المسرح الذي يجب أن يشاهدوه لأن الشباب لايدركون قيمة المسرح

وأكد أن الفن ليس فقط للتسلية وإنما يجب يزرع قيم في الناس، ولن نستطيع مقاومة الإرهاب الا بالفكر وليس بالسلاح فقط.

**رحيم





وعن دوره الذي قدمه في مسلسل رحيم مؤخرا، قال الفنان مفيد عاشور: أحيي شركة فنون مصر على تقديمها وإنتاجها هذا المسلسل الفترة السابقة.

وأشار إلى أانه تم اختيار جميع الممثلين فيه بعناية شديدة وتوافرت فيه جميع عناصر النجاح من وجود شركة انتاج قوية ونجم موهوب مثل ياسر جلال، وباقي الممثلين أيضا الذين اجتهدوا جيمعا في أدوارهم، بالإضافة للمخرج محمد سلامة فبالرغم من أنها تعتبر التجربة الإخراجية الأولى له إلا أنه قدم مجهودا كبيرا فيها ومميزا و كل هذه العناصر صنعت عملا فنيا راقيا وناجحا للناس لذلك حقق صدى كبير لدى الجمهور والحمد لله.

وعن الكواليس بينه وبين النجم ياسر جلال قال : جمعني بياسر جلال 3 مشاهد فقط في المسلسل ومنهم مشهد النهاية في الحلقة الأخيرة من المسلسل ومعنا النجم ايهاب فهمي وحقيقة كنا ننتظر هذا المشهد نحن الثلاثة للصداقة التي تربط بيننا منذ سنين طويلة ، لاسيما ان هذه المشهد كان هاما لأنه يحل لغز المسلسل بالنسبة للجمهور وكنا صائمين ونحن نقوم به لدرجة اننا من شدة الحرارة لم نكن نستطيع التقاط انفاسنا وقت تادية المشهد بكل صدق لكن الحمد لله ظهر بشكل مميز للناس .

** ديتو عبد الباقي





وعن رأيه في الدويتو الذي جمعه مع النجم اشرف عبد الباقي في مسلسلات كثيرة منها حكايات زوج معاصر الذي حقق نجاحا كبيرا منذ سنوات قال عاشور إن هذا العمل كان رائعا حقيقة ومكتوبا بشكل راقي واستمتع كثيرا به ولاييزال يحظى بنجاح كبير لو عرض في اي وقت ومن الصعب وجود عملا مثله حاليا .

وأكد عاشور أنه مبتعد عن السينما المصرية منذ فترة طويلة ولايركز حاليا سوى في تقديم أعمال تليفزيونية ومسرحية مميزة للجمهور حتى يجد سيناريو مناسبا يخوض به تجربة سينمائية جيدة مثل الدراما التليفزيونية التي حقق فيها نجاحات كبيرة في مشواره الفني الطويل .

