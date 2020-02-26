سيـــاســة

مفيد شهاب : إن شاء الله مبارك إلى الجنة ونعيمها

أكد أن مبارك كرس حياته في الدفاع عن الوطن وأرض مصر وتحريرها
أحمد صبري 12:00 ص, الخميس, 27 فبراير 20 12:00 ص, الخميس, 27 فبراير 20

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قال الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلس النواب الأسبق إن تنظيم جنازة عسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك يتناسب مع عراقة مصر التى تحترم قاداتها وتقدر أبنائها المخلصبين ويعبر عن الوفاء بمن خدم الوطن وتفاني في خدمته موضحا أن  عمل ذلك يعتبر أصالة من الرئيس السيسي .

 وتُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد صراع مع المرض داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، بعد إجرائه جراحة إزالة ورم من المعدة، حيث استقرت حالته بعدها قبل أن تتدهور فجأة.

وأضاف في مداخلة له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن مبارك كرس حياته في الدفاع عن الوطن وأرض مصر وتحريرها وهدد بقطع العلاقات مع اسرائيل إذا لم تقبل التحكيم في قضية طابا .

وتابع شهاب :”إن شاء الله الى الجنة ونعيمها وهو نموذج لأبناء مصر المخلصين وعشق الوطن وقدم الكثير لهذا الوطن وشاهدنا تواضعة الكبير وأكبر ماتعلمناه هو عشق الوطن ووضع مصر في مكانة عالية بين دول العالم”.

وكان الرئيس الأسبق مبارك قد دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وأجرى عملية استئصال “ورم” في المعدة وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

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بقلم أحمد صبري

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