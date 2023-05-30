مفوض شؤون اللاجئين يكشف عن أصعب المواقف للنازحين من السودان

كشف أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيليبو غراندي عن أصعب المواقف التي شاهها على الحدود السودانية وسط أزمة النزوح الكبير جراء الحرب الدائر رحاها منذ أبريل الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي

وقال إن الفكرة بوجه عام إن الحياة تحولت في يوم واحد من الهدوء إلى الجحيم ، والقصص التي سمعناها من النازحين إن الأطفال كانوا في الشوارع بينما أهلهم يحاولون إعادتهم خوفا من أن يقتلوا.



وأضاف أن العنف هناك وحشى لا إنسانى ، ولقد تقدمت برجاء عده مرات و كتبت علي تويتر إذا كنتم تهتمون بشعبكم أرجوكم أوقفوا القتال إذا كُنتُم تهتمون بشعبكم.