مفوض الاتحاد الأوروبى: ندعم تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة

نسمة بيومى أعلن ميجيل أرياس كانييتي مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ خلال كلمته امام منتدى اعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الاوروبى أن الاتحاد يدعم تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة باختلاف مصادرها لما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها…



نسمة بيومى

أعلن ميجيل أرياس كانييتي مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ خلال كلمته امام منتدى اعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الاوروبى أن الاتحاد يدعم تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة باختلاف مصادرها لما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها لذلك.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى سيدعم مصر في مجال الطاقة بكافة الصور الممكنة سواء بتوفير التمويل أو الدعم الفني ونقل الخبرات والتكنولوجيات الأوروبية فى مشروعات الطاقة وخاصة المشروعات الرامية الى التوسع في الطاقات النظيفة والمتجددة.



وأشار إلى أن شراكة مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة تضمن بشكل كبير تنفيذ مشروعات واستثمارات ناجحة لمصر في مجال الغاز والبترول والطاقة المتجددة لدعم تحول مصر لمركز اقليمى للطاقة.

وأوضح ميجيل أن المباحثات بين الاتحاد الاوروبى ومصر في مجال الطاقة ركزت على مناقشة مجالات هامة للتعاون كالإسراع برفع كفاءة استخدامات الطاقة وتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة باختلاف أنواعها ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، الى جانب مراعاة البعد البيئي وخفض انبعاثات الغازات الضارة مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبى ستفتح مجالاً واسعاً وفرصاً متميزة للاستثمار بين الجانبين في الطاقة المتجددة، مؤكداً على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة في مصر لدعم تحويل مصر لمركز اقليمى وخاصة من القطاع الخاص وأن مصر تعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات وأن الاتحاد الأوروبى من خلال شراكته مع مصر سيساهم في وضع السياسات التي ستؤدى إلى سوق حر وجاذب للاستثمار.

كما أشاد بالإصلاحات الشاملة التي تقوم بها مصر وخاصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة بعدة قطاعات حيوية والتي تعد من أهم أولويات التعاون بين الجانبين مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة أن تحقق وفراً كبيراً في استهلاك الطاقة من خلال هذه المشروعات، مؤكداً أن الإنجاز الذى تحقق في مشروع حقل ظهر والانتاج المبكر للغاز منه هو أمر غير مسبوق عالمياً ويعكس التزام وزارة البترول المصرية ونجاح سياساتها.