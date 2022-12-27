مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية : أكثر من 26 ألف نقطة بريد في القارة متصلة بما يزيد على 660 ألفا أخرى حول العالم

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية؛ وذلك بمقر البريد المصري التاريخي بالعتبة.

وأكد فاروق، فى بيان صحفي، أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي في مجالات الطاقة والتغير المناخي والبنية التحتية والربط الكهربائي والرقمنة، خاصةً في ظلّ التطورات الإقليمية والدولية الجارية.

ولفت إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجميع الدول الأفريقية، خاصة في مجال الخدمات البريدية، مشيرًا إلى أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد،

معربًا عن سعادته بالدور الذي تقوم به مفوض الاتحاد الأفريقي، وخصوصًا برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، الذي يتضمن حزمة الأولويات الإقليمية والقارّية في قطاعات الطاقة والنقل والقطاعات الرقمية.

من جانبها أشادت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية، بالتعاون غير المحدود الذي يقدمه البريد المصري إلى الإدارات البريدية الأفريقية،

مشيرةً إلى أنها فرصة حقيقية لتحقيق الترابط الاقتصادي والتحول الرقمي بين الدول الأفريقية وتطوير التشريعات الحالية لتواكب التطور الاقتصادي العالمي، بما يسهم في نقل القارة الأفريقية إلى آفاق جديدة، متمنية دوام التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين الدول الأفريقية.

وأوضحت أن هناك أكثر من 26 ألف نقطة بريد في القارة الأفريقية متصلة بأكثر من 660 ألف نقطة بريد في العالم؛ وعليه فإن هذه الشبكة الهائلة تمثل ركنًا أساسيًّا في إستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي والتجارة الإلكترونية؛

لذا فتحديث الخدمات البريدية لتشمل الرقمنة والخدمات المالية والخدمات الحكومية وتوصيل البضائع والتسهيلات للمشروعات متناهية الصغر أمر هام يدفع بالبريد إلى المستقبل مرتكزًا على ثقة الجمهور والشبكة الكبيرة العريقة التي يحظى بها.

وأضافت أن إستراتيجية التحول الرقمي في القارة والتي تشمل الخدمات البريدية تمّت بلورتها في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي،

كما ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللجنة الوزارية الإفريقية لمدة عامين اتسما بالعديد من المبادرات القيمة التي أسهمت بتسريع وتيرة التحول الرقمي في القارة.

وقد أعربت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية، عن سعادتها بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات الحديثة المتميزة المقدَّمة للعملاء والذي يجعله نموذجًا يحتذى به في القارة في مجالات التحديث والتطوير والخدمات الرقمية والمالية.

كما اصطحب رئيس البريد الدكتورة أبو زيد، في جولة تفقدية داخل متحف البريد، والذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور والذي تم تحديثه وترميمه وتزويده بأحدث التقنيات مع الحفاظ على الطابع الأثري.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس مجلس إدارة البريد المصري درع البريد المصري إلى الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية.