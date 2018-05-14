مفوض الأمم المتحدة يطالب بإنهاء المواجهات الإسرائيلية في غزة

رويترزطالب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل، بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة وحث المجتمع الدولي على تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.وكتب الأمير زيد في رسالة على حساب المنظمة الدولية على تويتر قائلا ”عمليات

رويترز

طالب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل، بضرورة وقف إطلاق الذخيرة الحية التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في غزة وحث المجتمع الدولي على تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.

وكتب الأمير زيد في رسالة على حساب المنظمة الدولية على تويتر قائلا ”عمليات القتل الصادمة للعشرات وإصابة المئات بالذخيرة الحية الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف الآن… يجب احترام الحق في الحياة. ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان. يتعين على المجتمع الدولي أن يضمن العدالة للضحايا “.