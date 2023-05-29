مفوض الأمم المتحدة يدعو مصر لمواصلة «كرمها التقليدي» وفتح الأبواب أمام النازحين من السودان

دعا مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي الحكومة المصرية إلى مواصلة “كرمها التقليدي” ومواصلة فتح أبوابها أمام اللاجئين من السودان .
وأكد جراندي في مؤتمر صحفي بمصر ضرورة تقديم الدعم الدولي لمصر لمساندتها في استضافة هؤلاء اللاجئين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وشدد على تفهمه لما أعرب عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلق الجانب المصري إزاء الأعباء الاقتصادية والضغط على الخدمات والإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة على جنوب مصر، داعيا الحكومة المصرية إلى الأخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية.