مفوض أوروبى: اقتربنا من اتفاق شامل بشأن الديون اليونانية

أكد المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسى الأحد، أن أثينا والمفوضية الأوروبية أوشكا على التوصل لاتفاق شامل بشأن الديون اليونانية.

وقال المفوض الأوروبى – فى مقابلة مع إذاعة فرانس انتر – “اقتربنا جدا من اتفاق شامل بشأن الديون اليونانية”، معربا عن أمله فى أن يتم التوافق، خلال الأسابيع المقبلة، على برنامج الديون وإجراءات النمو وأن يتحمل شركاء اليونان مسؤولياتهم.

وأضاف بيير موسكوفيسى أن الاتفاق قد يشمل تمديد لمهلة تسديد الديون وخفض لنسبة الفائدة، لكنه لن يتضمن اسقاط للديون.

يشار إلى أن أثينا تسعى للحصول على قرض جديد وعلى تعهدات واضحة لتسهيل تسديد ديونها التى بلغت %179 من إجمالى الناتج الداخلى.

وكان البرلمان اليونانى أقر الخميس الماضى إجراءات تقشفية جديدة لخفض الإنفاق بواقع 4.9 مليار يورو يطالب بها مجموعة الدائنين لصرف حزمة قروض دولية بقيمة 7 مليارات يورو لتمكينها (اليونان) من تسديد 4 مليارات يورو للبنك المركزى الأوروبى فى 20 يوليو المقبل، إضافة إلى مليارى يورو لمستثمرين بالقطاع الخاص.

وقال وزير المالية اليونانى يوكليد تساكالوتوس، إن بلاده بتبنيها إجراءات جديدة بالبرلمان أوفت بالتزاماتها فى موعدها، معتبرا أنه لم يعد هناك أعذار للمماطلة حول مسألة تخفيف الدين.