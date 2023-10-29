مفوضية السفر الأوروبية: أمريكا وكندا وإنجلترا الأبرز في إلغاء الحجوزات السياحية لمصر بسبب أحداث غزة

قال الدكتور سعيد البطوطى عضو مجلس إدارة مفوضية السفر الأوروبية، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليًا إلغاءات في حجوزات السفر للموسم الشتوي والذي يبدأ من 1 نوفمبر المقبل إلى 30 أبريل 2024، وذلك بسبب الصراع الدائر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف البطوطي في تصريحات لـ”المال”، أن دول أمريكا، كندا، إنجلترا، ألمانيا، سويسرا وفرنسا الأبرز في إلغاء الحجوزات السياحية للسفر إلى مصر.

وأشار إلى أن مصر شهدت إلغاء في الحجوزات للموسم الشتوي الحالي وصلت إلى 26%، مشيرا إلى أنها تعتبر أقل نسب في الإلغاءات مقارنة بدول أخري في المنطقة.

وتابع بينما وصلت نسبة الإلغاءات إلى 100% في 4 دول وهى إسرائيل، وفلسطين، ولبنان وسوريا، وبلغت نسبة 90% في الأردن و85% بدولة العراق، و35% في السعودية.

وذكر أن هناك انحسارا في معدل الحجوزات الجديدة للمنطقة، لافتا إلى أن منظمى الرحلات لا يزالون يعرضون رحلاتهم بشكل طبيعي إلى بعض الوجهات، منها مصر وتونس والمغرب ودول الخليج دون قيود.

وتدخل الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة يومها الـ23 على التوالي، في وقت أعلنت فيه الدولة العبرية توسيع عملياتها البرية، مع استمرار التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.

وتستهدف مصر جذب نحو 15 مليون سائح خلال عام 2023، مقابل 11.7 مليون في العام الماضي بمعدل نمو تصل نسبته إلى 28%.