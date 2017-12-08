مفوضية الاتحاد الإفريقي: علينا تغير سياستنا المالية لتحقيق رؤية 2063

مدحت إسماعيلقال موسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن معدلات النمو التي حققتها الدول الإفريقية، خلال السنوات الماضية، أظهرت عددًا من نقاط الضعف، ويجب العمل على حلها، عبر تغيير السياسات المالية الحالية، لتحقيق رؤية 2063، لافتاً إلى أن الدول تأثرت بعدم الاستقرار العالمي، والتغيرات المناخية

مدحت إسماعيل

قال موسى فكى محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن معدلات النمو التي حققتها الدول الإفريقية، خلال السنوات الماضية، أظهرت عددًا من نقاط الضعف، ويجب العمل على حلها، عبر تغيير السياسات المالية الحالية، لتحقيق رؤية 2063، لافتاً إلى أن الدول تأثرت بعدم الاستقرار العالمي، والتغيرات المناخية، وأسعار العملية الأمريكية.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر إفريقيا 2017، المنعقد فى يومه الثاني بمدنية شرم الشيخ، أنه لابد من تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن القطاع الخاص من المؤكد أن يوفر 90% من فرص العمل.

وبدأت فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان “أفريقيا 2017” -أمس- بمشاركة 10 زعماء ورؤساء حكومات، و40 وزيرًا من 24 دولة أفريقية، إضافة إلى أكثر 500 جهة أفريقية ودولية، و1500 مستثمر من إفريقيا ومختلف دول العالم، ويقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.