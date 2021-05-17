سيـــاســة

مفتي القدس: على الأمة نصرة موقف الفلسطيني للحصول على حقوقه (فيديو)

أكد أن العدوان الإسرائيلي خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحي
محمد مجدي 9:48 م, الأثنين, 17 مايو 21 9:48 م, الأثنين, 17 مايو 21

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أكد الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار المقدسة ، أن هناك عدوانا إسرائيليا منذ بداية شهر رمضان وحتي اليوم على القدس والمسجد الأقصى وكان العدوان الواسع على غزة منذ 8 أيام و على الضفة الغربية وكل المدن الفلسطينية حتى الداخل الفلسطيني لعام 1948 تعرض لاعتداءات و عنصرية متطرفة .

وقال مفتي القدس ، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أنه على الرغم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه فهو يدافع عن أرضه حتى تحريرها من الكيان الصهيوني.

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وأضاف حسين، أن العدوان الإسرائيلي خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحي وعلى الأمة العربية والإسلامية نصرة الموقف الفلسطيني للحصول على حقوقه .

وأكد مفتي القدس ، أن الكيان الصهيوني اقتحم المسجد الأقصي أكثر من مرة خلال شهر رمضان، كما انه أطلق الرصاص المطاطي على المصلين، مكرراً قوله أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه للكيان الصهيوني .

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وشدد حسين ، على أنه لا سلام مع وجود إحتلال للأراضي الفلسطينية، فالعدوان على غزة يستهدف التعتيم على القضية الأساسية وهي القدس .

وأضاف حسين ، أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة و مع ذلك فهناك صمود و رباط بالاراضي الفلسطينية و من حقنا الدفاع عن أنفسنا كسائر الشعوب .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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