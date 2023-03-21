مفتي الجمهورية: رؤية هلال شهر رمضان تتم عبر لجنة مكونة من 6 جهات (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، إن معظم الدول العربية هذا العام متوافقة في رؤية هلال شهر رمضان، والذي لم يولد بعد قبل غروب الشمس اليوم الثلاثاء، ومن ثم يستحيل أن يري.

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية مع احمد موسي في برنامج علي مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن الرؤية الشرعية تضم 6 لجان على مستوي الدولة مكونة من علماء دار الافتاء المصرية، وعلماء من معهد الفلك، والمساحة المصرية، ووزارة الاوقاف، والازهر الشريف، والخبراء في علوم الفلك.

وتابع علام، أنه يتم رصد هلال شهر رمضان بالعين المجردة وبالاساليب العلمية في علوم الفلك، موضحَا أنه تم تخصيص رقم ساخن 107 وهو مجاني لتلقي فتاوي المواطنين خلال شهر رمضان.

كانت دار الافتاء المصرية أصدرت بيان مساء اليوم أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، على أن يكون الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.