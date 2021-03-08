مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة ومنحتها جميع حقوقها المشروعة

الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة، وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام.

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنها تعد المرأة شريكًا أساسيًّا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء وهذا الدور لا يمكن لأحد أن ينكره.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف مفتي الجمهورية في كلمته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة، وتكرمها وتعلي من شأنها بعدما كانت تتعرض للكثير من الظلم والمهانة قبل الإسلام.

وأضاف: “كما أنها تكرم المرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، داعيًا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات والهيئات المعنية من أجل وضع المرأة في مكانها التنويري الصحيح”.