لايف

مفتي الجمهورية: إجبار المرأة على الزواج دون رضاها أمر مخالف للشرع

لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترضاه
المال - خاص 12:23 ص, السبت, 13 مارس 21 12:23 ص, السبت, 13 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترضاه، وأنه لا بد من رضاها وقبولها.

مشيرًا إلى أن إجبار المرأة على الزواج أمر مخالف للشرع الشريف.وناشد مفتي الجمهورية، في تصريحات الليلة، الشباب المقبلين على الزواج وذويهم بعدم المغالاة أو المبالغة في تجهيزات بيت الزوجية حتى لا يحدث إرهاق لهما، ولا لأسرتيهما، وعليهما الاهتمام بالمطلوب وخاصة في بداية حياتهما الزوجية حتى تكون الحياة أيسر وأسعد.

وشدد مفتي الجمهورية، على وجوب تصحيح أي ظلم للمرأة من الذين بعدوا عن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية؛ ذلك لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة حددا للمرأة كافة حقوقها وواجباتها، وكل ابتعاد عن هذه الحقوق هو إهدار لدلالة هذه النصوص، وهو ما لا يليق بهذه الأمة.

اقرأ أيضا  طقس غد الجمعة.. دافئ نهارًا وأمطار خفيفة على الإسكندرية

ولفت إلى أن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث وحرم أكله بالباطل؛ مؤكدًا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسَّخت لمفهوم حرمان المرأة من الميراث، مضيفًا أننا لسنا منزعجين ممن يطالب برد حقوق المرأة المسلوبة ما دام في إطار الضوابط الشرعية؛ فهذا جانب إيجابي ومنصف.

وعن الوصية في التشريع الإسلامي قال مفتي الجمهورية : إن الشرع الحنيف أباح لأي شخص أن يوصي أو يهب بعضًا مما يملكه لأحد الأشخاص، وخاصة الآباء والأمهات بضوابط شرعية مع استحباب العدل في العطية حتى لا يتسبب عدم العدل في وقوع الضغينة بين الأبناء.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة تستكمل حملات رفع الوعى لاستخدام بدائل الأكياس البلاستيكية بالإسكندرية

وأما عن الوصية الشفهية فقال: إما أن يسمعها جميع الورثة، وإما أن يسمعها بعضهم دون بعضهم؛ فتكون صحيحة نافذة في حق من سمعها، أما من لم يسمعها فلا تكون نافذة في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها.

وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة؛ فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أدى لمصرع مواطن وإصابة شرطي.. الداخلية: ضبط مجرم أطلق النار تجاه قوة أمنية بأسوان

أماني عوض 1:24 ص, السبت, 13 مارس 21

الصحة: 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المال - خاص 12:36 ص, السبت, 13 مارس 21

حالة الطقس اليوم السبت 13-3-2021 في مصر.. شبورة صباحًا واضطراب بالبحر الأحمر

دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 13 مارس 21

إثر إصابتها بفيروس كورونا.. الأعلى للإعلام ينعى الإعلامية ملك إسماعيل

محمد بدر 11:38 م, الجمعة, 12 مارس 21

المفتي: المرأة عزيزة ومكرمة وحرمانها من الميراث من عادات الجاهلية وكبائر الذنوب

محمد بدر 11:21 م, الجمعة, 12 مارس 21

بعد قتله على يد شرطي .. 27 مليون دولار تعويضا لعائلة جورج فلويد

المال - خاص 10:18 م, الجمعة, 12 مارس 21