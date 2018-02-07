مفتي أستراليا: مواجهة الإرهاب في مصر بالفكر قبل الحل العسكري

راشد: مصر قادرة على تنقية كتب التراث من الإرهاب خلال 6 أشهرأحمد صبرىقال مصطفى راشد مفتى أستراليا ونيوزيلاندا: إن مواجهة الإرهاب يجب أن يكون بالحل الفكرى عبر تصحيح الأحاديث والمصادر، ومن الخطأ مواجهته عبر الحل العسكرى فقط حيث إنه حل وقتى فقط.وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحي

راشد: مصر قادرة على تنقية كتب التراث من الإرهاب خلال 6 أشهر

أحمد صبرى



قال مصطفى راشد مفتى أستراليا ونيوزيلاندا: إن مواجهة الإرهاب يجب أن يكون بالحل الفكرى عبر تصحيح الأحاديث والمصادر، ومن الخطأ مواجهته عبر الحل العسكرى فقط حيث إنه حل وقتى فقط.

وأضاف فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة إن هناك أحاديث ضعيفة لا تتوافق مع القرآن يستند إليها الإرهابيون والمتطرفون، ويجب أن تنقى وتصحح، مؤكدا أن تصحيح الخطاب الدينى يجب أن يكون له الأولوية القصوى، وهو ما طالبت به الرئيس السيسي.

وأكد أن مصر قادرة على تنقية كتب التراث والخطاب الدينى من المواد المحرّضة على الإرهاب خلال 6 أشهر فقط، من خلال تكوين لجان متخصصة من الأزهر الشريف ومن الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام

وأوضح، فى لقاء له مع برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن أول من قام بتلك الخطوة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، مطالبًا الرئيس القادم بتشكيل تلك اللجنة سريعًا؛ حتى لا تكون هناك مصادر تساعد على الإرهاب.

