مفتاح الشهرة على مسرح الفلكى.. 2 ديسمبر

سلوى عثمان أعلنت فرقة "اللعبة المسرحية" على إعادة تقديمها لعرضها المسرحي الجديد "مفتاح الشهرة"، على خشبة مسرح الفلكى أيام 1 و 2 ديسمبر المقبل. كانت الفرقة قد قدمت هذا العرض أول مرة فى شهر أكتوبر الماضي على خشبة مسرح روابط، ولاقى نجاحًا ملحوظاً، ما دعاها للبحث عن مسرح جديد لإعادة تقديم العرض

سلوى عثمان

أعلنت فرقة “اللعبة المسرحية” على إعادة تقديمها لعرضها المسرحي الجديد “مفتاح الشهرة”، على خشبة مسرح الفلكى أيام 1 و 2 ديسمبر المقبل.

كانت الفرقة قد قدمت هذا العرض أول مرة فى شهر أكتوبر الماضي على خشبة مسرح روابط، ولاقى نجاحًا ملحوظاً، ما دعاها للبحث عن مسرح جديد لإعادة تقديم العرض عليه للجمهور.

وتقدم الممثلة الشابة دعاء حمزة نفسها كمؤلفة ومخرجة لهذا العرض، ويشاركها البطولة الفنان عماد إسماعيل، وهى ديودراما تعتمد على التفاعل مع الديكور والجمهور والنص لمدة 50 دقيقة من خلال شخصيتين رئيستين فقط، ويركز العرض على ما يحيط بمجتمع الطبقة المهمشة من خلال اللعبة، واستخدام تفاصيل الديكور والملابس ضمن النسيج الدرامي لخلق شكل من أشكال الحكي المسرحي.

“مفتاح الشهرة” تصميم ديكور وملابس نشوي معتوق، تنفيذ ملابس وديكور ليلي عمرو حسني، أداء صوتي محمد جمعة، إضاءة صابر السيد، موسيقي حازم شاهين، توزيع موسيقي ومكساج رفيق عدلي، مخرج منفذ نورا فوزي، وتأليف وإخراج دعاء حمزة.