مفبرك.. ملابسات فيديو ارتداء الملابس الأميرية داخل حجز قسم شرطة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يتضمن ارتداء شخص الملابس الأميرية مدعيًا تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة، وتكليفه من بعض الضباط بقتل أحد المحبوسين، وإشعال النيران في الحجز.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، بمشاركة آخر، وتبين أنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وسبق اتهامهما في العديد من القضايا.

وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك ويتضمن إدعاءات كاذبة، واتخذت الإجراءات القانونية.