لايف

مفبرك.. ملابسات فيديو ارتداء الملابس الأميرية داخل حجز قسم شرطة

وضبط المتهم.
أماني عوض 6:34 م, الأحد, 6 فبراير 22 6:34 م, الأحد, 6 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يتضمن ارتداء شخص الملابس الأميرية مدعيًا تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة، وتكليفه من بعض الضباط بقتل أحد المحبوسين، وإشعال النيران في الحجز.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، بمشاركة آخر، وتبين أنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وسبق اتهامهما في العديد من القضايا.

اقرأ أيضا  الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 740 مليون جنيه وكشف 259 جريمة خلال يناير

وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك ويتضمن إدعاءات كاذبة، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

حقيقة احتجاز شخص دون وجه حق في قسم العجوزة

أماني عوض 6:27 م, الأحد, 6 فبراير 22

الداخلية تنفي ضبط أشخاص أثناء أداء الصلاة

أماني عوض 6:20 م, الأحد, 6 فبراير 22

ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى في القاهرة 20

عصام عميرة 5:49 م, الأحد, 6 فبراير 22

برعاية وزيرة الثقافة.. «إبداع الطفل» يُنظم رحلة تثقيفية لـ30 طفلا إلى معرض الكتاب

محمود محسن 5:40 م, الأحد, 6 فبراير 22

بايدن يوجه رسالة للأمريكيين بشأن جائحة كورونا

محمد عبد السند 5:18 م, الأحد, 6 فبراير 22

ضبط 4 أشخاص يروجون العملات الافتراضية بتعاملات 5.5 مليون جنيه

أماني عوض 4:38 م, الأحد, 6 فبراير 22