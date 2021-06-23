مفاوضـات لإعتماد 7 مراكز لتقديم خدمات صيانة ميكروباص «زيمكس»

كشف محمد دسوقى العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام»، منتج ميكروباص زيمكس، عن تبنى الشركة مفاوضات مع 7 مراكز لتقديم خدمات الصيانة لميكروباصات «زيمكس» فى محافظات المرحلة الأولى من مبادرة إحلال الميكروباص.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من مبادرة إحلال الميكروباص القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والاسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد.

وتشارك «إيبام» فى مبادرة الإحلال بميكروباص «زيمكس» عبر فئتين يصل سعر الفئة الأولى داخل المبادرة بعد خصم الحافز الأخصر إلى 171 ألف جنيه، فيما يقدر سعر الفئة الثانية بنحو 186 ألف جنيه، مع العلم أن حافز وزارة المالية لإحلال الميكروباص يصل إلى %25 من قيمة الجديد بحد أقصى 65 ألف جنيه.

كانت «إيبام» أعلنت فى وقت سابق عن نيتها رفع نسبة المكون المحلى المشارك فى عملية إنتاج زيمكس يناير المقبل من %62 إلى %70 تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية بتعميق المكون المحلى فى جميع الصناعات، وعلى رأسها صناعة السيارات.

وكشف عن خطة إيبام لزيادة معدلات إنتاجها بالتزامن مع مشاركتها فى مبادرة إحلال الميكروباص، والتى تنقسم إلى مرحلين، الأولى تتمثل فى زيادة الإنتاج من 150 إلى 250 ميكروباص شهرياً وذلك خلال مدى زمنى ينتهى بحلول سبتمبر المقبل.

أما المرحلة الثانية فتعتمد على رفع معدلات الإنتاج بنسبة تتعدى %130 بحلول يناير المقبل لتقفز إلى 350 شهريًا، بهدف تلبية احتياجات الطلب المتوقع زياداته فى ظل استهداف المبادرة إحلال وتجديد 80 ألف ميكروباص مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا.

وبين أن القفزة المرتقبة فى معدلات إنتاج زيمكس ستقفز بمبيعات الشركة من 1500 وحدة إلى 4000 مركبة بنهاية عام 2022.

وتعد «زيمكس» علامة تجارية محلية متخصصة فى إنتاج المركبات التجارية بنسبة %100 وبالتالى ليس لها تواجد خارج حدود مصر، وتعتمد ميكروباصات زيمكس على محرك وناقل حركة صينى المنشأ فى إنتاج مودليها من الميكروباص.

وتأسست الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» فى مدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية فى عام 2011، ولديها مصنع فى المنطقة الصناعية الرابعة على مساحة 48 ألف متر.

وبدأت عمليات الإنتاج بمصنع الشركة فى عام 2015، بجميع سيارات زيمكس التابعة لفئة البيك، والتى توقف إنتاجها حاليًا، وبدء تصنيع ميكروباصات زيمكس فى عام 2019، وتصل الطاقة الإنتاجية اليومية إلى 5 ميكروباصات، ويعمل بالشركة 80 شخصاً ما بين فنيين ومهندسين.

وتقدر الحصة السوقية لميكروباص زيمكس من إجمالى مبيعات سوق الميكروباص فى مصر %15 قيما تصل الحصة السوقية من إجمالى مبيعات الميكروباصات المحلية الصنع ما بين %25 إلى %30

وعلى مدار الفترة من 2015 وحتى 2020، تمكنت الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات «إيبام» من بيع وتسليم 4900 وحدة من مركبات وميكروباصات زيمكس، مقسمه إلى 2700 وحدة من سيارات بيك آب، و2200 ميكروباص.