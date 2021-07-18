نقل وملاحة

مفاوضات مع 5 بنوك لتركيب ماكينات «ATM» بمحطات القطار الكهربائى

منها «الأهلى» و«مصر»
مدحت إسماعيل 11:00 ص, الأحد, 18 يوليو 21 11:00 ص, الأحد, 18 يوليو 21

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علمت«المال» من مصادر مطلعة أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق تجرى فى الوقت الحالى مفاوضات مع 5 بنوك كبرى منها بنكا «الأهلى ومصر»، لتركيب ماكينات «ATM» بمحطات القطار الكهربائى «LRT» «السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان.

وأضافت أن الوزارة ترغب عند افتتاح المشروع فى أكتوبر المقبل، أن يكون به كافة الخدمات التى تيسر على المواطنين وعلى رأسها منافذ صرف الأموال، موضحة أنه متوقع أن يتم الاتفاق قريبا على عدد الماكينات، ومواقع تركيبها، مشيرة إلى أن التفاوض يتم بمشاركة شركة “‏RATP Dev‏” الفرنسية، ووزارة النقل، طبقا للتعاقد الذى وقع بين الطرفين لإدارة المشروع.

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ووقعت وزارة النقل الأسبوع قبل الماضى، عقد إدارة القطار الكهربائى مع الجانب الفرنسى الذى أصبح حالياً يدير الخط الثالث لمترو الأنفاق، لتجنب وجود تداخل بين أكثر من مشغل وضمان كفاءة التشغيل بين الخط الثالث والقطار الكهربائى والذى يتم تبادل الخدمة بينهما بمحطة عدلى منصور التبادلية والتى تضم خمس وسائل للنقل الجماعى وهم «الخط الثالث، والقطار الكهربائى، إلى جانب السكة الحديد، محطة السوبر جيت، والأتوبيس الترددى» الذى يسير على الطريق الدائرى.

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ويجرى حاليًّا تصنيع قطارات “HGO” بنسبة إنجاز %43 حيث تم الانتهاء من تصنيع 5 قطارات من إجمالى 22 قطارًا بالصين، ومن المخطط توريد أول قطارين وبدء أعمال التشغيل التجريبى فى أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات فى سبتمبر 2021، و5 قطارات.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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