مفاوضات مع 12 جامعة كندية لتقديم برامجها التعليمية بالعاصمة الجديدة

جهاد سالم:كشف عمرو شريف مدير تسويق شركة كانويل للخدمات التعليمية، أن جامعة كندا بالعاصمة الإدارية الجديدة تتفاوض مع 12 جامعة كندية لتقديم برامجها التعليمة بمجمع الجامعات الكندية، بالعاصمة الإدارية.وأوضح شريف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن مجمع الجامعات الكندية بمثابة كيان مستضيف للجامعات الكندية و

جهاد سالم:

كشف عمرو شريف مدير تسويق شركة كانويل للخدمات التعليمية، أن جامعة كندا بالعاصمة الإدارية الجديدة تتفاوض مع 12 جامعة كندية لتقديم برامجها التعليمة بمجمع الجامعات الكندية، بالعاصمة الإدارية.

وأوضح شريف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن مجمع الجامعات الكندية بمثابة كيان مستضيف للجامعات الكندية وتضم حاليا 6 كليات هي الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والآداب والفنون والعلم الطبية بالإضافة إلي الدراسات العليا.

وأشار شريف الي أن العام الدراسي الجديد سيشهد تقديم برامج تعليمية في الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال من خلال جامعة جزيرة الأمير إدوارد، فضلا عن ماجستير الهندسة من خلال جامعة كارلتون، وماجستير إدارة الأعمال من خلال جامعة ميموريال.