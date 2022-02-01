تأميـــن

مفاوضات مع معيد التأمين بشأن تعويضات توقف الأعمال بسبب كورونا

بعد حكم المحكمة لصالح العملاء
مروة عبد النبي 12:48 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 12:48 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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يقوم حاليا عدد من شركات التأمين بالتفاوض المكثف مع عدد من معيدى إعادة التأمين العالميين بشأن تطبيق غطاء إعادة التأمين لمطالبات انقطاع الأعمال  بسبب تفشى فيروس كورونا فى عام 2020 و2021 .

وتوصلت شركات التأمين إلى اتفاق من خلال المفاوضات إلى اتفاق مع معيدي التأمين ، بخصوص الطبقات المتأثرة المتوقعة من برنامج الكوارث الخاص بها ، “حول كيفية عمل عمليات استرداد التعويضات التى تستحقها هذه المنشأت التى تعطلت وأصيبت بإنقطاع الأعمال جراء تفشى فيروس كورونا بالبلاد.

الحُكم صدر لصالح العملاء

وقالت المحكمة البريطانية العليا ان شركة FBD  لاحظت أن هذا “التطور الإيجابي” يقلل من عدم اليقين المحيط بإسترداد إعادة التأمين وكان له تأثير إيجابي على الإحتياطيات المحجوزة مسبقًا بصافي إعادة التأمين.

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ومن المعروف ان المحكمة البريطانية العليا كانت حكمت العام الماضى لصالح عملاء شركات التأمين وحكمت بالضغط عليهم بالدفع

وإسترداد التعويضات الخاصة بتوقف منشآت المؤمن عليهم وتوقفت عن العمل

وقالت المحكمة العليا أمس 31 يناير أثناء جلسة الاستماع الكمي الصادر بها توضيحا بشأن تعريف إغلاق الأعمال التجارية وبشأن

مسائل أخرى مثل الأجور المسموح بها.

شركات الاعادة تحقق عوائد قوية 2021

ولاحظت المحكمة العليا  مطالب FBD بأنه على الرغم من أن بعض الأمور لا تزال بحاجة إلى توضيح ، فإنها ستستمر الآن في التقدم في تسوية المطالبات الصالحة للعملاء.

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وقال احدى شركات التأمين أن عام عام 2021 حقق عوائد إستثمار قوية من خلال بيان الدخل ، والطقس المعتدل ، وتجربة المطالبات الإيجابية للسنة الحالية والسابقة      “

في ضوء ما سبق ، تتوقع FBD أن تأتي أرباحها للسنة المالية 2021 بشكل كبير قبل التوجيهات السابقة ، والتي من المحتمل أن تتجاوز 100 مليون يورو قبل الضرائب.

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شركات التأمين تخضع لحكم القضاء وتنفذه

 وتفاوضت FBD  إلى اتفاق مع معيدي التأمين بشأن عمليات استرداد تعويضات إنقطاع الأعمال التى تسبب فيها فيروس كورونا  COVID-19  

وكانت المحكمة العليا الايرلندية قضت خلال العام المالى الماضى بأن شركة FBD  للتأمين يجب أن تعوض أربعة من أصحاب الحانات عن الاضطراب الذي لحق بأعمالهم نتيجة للوباء.

وتوصلت BD Insurance الآن إلى اتفاق مع معيدي التأمين حول كيفية عمل عمليات الاسترداد المتعلقة بمطالبات توقف الأعمال (BI) الخاصة بـ COVID-19 من عملاء المنازل العامة.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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