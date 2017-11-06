مفاوضات مع مستثمر إماراتى لإقامة مصنع لمواسير المياه

سمر السيدكشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الدخول فى مفاوضات مع مستثمر إماراتى لاقامة مصنع لمواسير المياة مضيفا أن وزارة الانتاج الحربى تقود المباحثات لتحديد الخطوط العريضة للمشروع الجديد.وذكر رسلان أن شركته تخوض مناقشات أيضا مع مستثمرين مصريين مقيمين فى د

سمر السيد

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن الدخول فى مفاوضات مع مستثمر إماراتى لاقامة مصنع لمواسير المياة مضيفا أن وزارة الانتاج الحربى تقود المباحثات لتحديد الخطوط العريضة للمشروع الجديد.

وذكر رسلان أن شركته تخوض مناقشات أيضا مع مستثمرين مصريين مقيمين فى دولة الإمارات لإنشاء مصنعاً أخر لتعبئة المياه، غير أنه لم يوضح أى تفاصيل أخرى تتعلق بتوقيت التنفيذ.

وتعول الشركة القابضة للمياه، على تلك المشروعات كوسيلة لتمكينها من زيادة إيراداتها، وتقليل إجمالى التكاليف التى تتحملها منذ تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ومن ناحية أخرى ذكر رسلان أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المياه، ما يشكل عبئا كبيرا وتحديا ماليا على الشركة، فى الوقت الحالى، خاصةً أنها تستورد الكثير من قطع غيار معداتها من الخارج، علاوةً على ارتفاعات أسعار البنزين والكهرباء التى تستحوذ على جزء كبير من تكاليفها الإجمالية.

وتابع: تعكس دراسة رفع تعريفة المياه، التى تم تقديمها مؤخراً لمجلس الوزراء، جزء من تلك الزيادات، غير أنه ليس من الممكن تعويضها مرة واحدة من المواطنين .

وأعلن مجلس الوزراء فى بيان نشرته الجريدة الرسمية 3 أغسطس الماضى، رفع أسعار مياه الشرب، ورسوم الصرف الصحى، اعتبارًا من أول الشهر، ليصل سعر المتر المكعب من المياه للاستخدام المنزلى إلى 45 قرشًا، بدلا من 30 قرشًا، للشريحة من صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا بدلا من 70 قرشًا للمتر المكعب فى الشريحة الثانية من 10 إلى 20 مترًا مكعبًا، و165 قرشاً للشركة، «21 إلى 30 مترًا»، بدلًا من 155 قرشًا.

وذكر «رسلان»، أن الشركة تحملت زيادات بنسبة %23 فى أسعار الكهرباء، خاصةً بعد قرار الحكومة رفع أسعارها يونيو الماضى، ضمن خطة رفع الدعم عن الطاقة نهائياً بحلول 2021، و%9 ارتفاعات فى أسعار الخامات، و%8 فى الأجور والمرتبات، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما أثر على نسبة تغطية الشركة، وشركاتها التابعة للمصروفات لتبلغ نسبة %88حالياً، بدلاً من النسبة المستهدفة وهى %100.

وقال إن أبرز الشركات التى تحقق نسب تغطية بين إيراداتها ومصروفاتها هى «مياه القاهرة» و«الإسكندرية» و«البحيرة» و«المنوفية» و«الجيزة»، مشيرا إلى أن الشركة اتبعت عدد من السياسات للترشيد، تشمل وقف تعيينات العمالة الجديدة، وضغط بعض النفقات، ما أدى إلى انخفاض حجم العجز النقدى الحالى، مسجلاً 2.5 مليار، مقابل 4.6 مليار جنيه فى وقت سابق، وقال إن العجز كان من المستهدف أن يكون أقل من 2.5 مليار لكن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من الشبة والكلور، وزيادة أسعار الكهرباء حال دون ذلك.

ووفقاً لرسلان، تصل حجم مصروفات الشركة حالياً إلى 16 مليار جنيه، فى حين تبلغ إيرادتها المستهدفة نحو 14 مليار جنيه، مشيراً إلى أنها تحصل على دعم نقدى ثابت يبلغ 750 مليون جنيه، بصورة سنوية.

ويبلغ عدد العمالة الحالية بالشركة نحو 130 ألف عامل، ويتبعها 25 شركة لتشغيل وإدارة وصيانة أكثر من 5000 محطة مياه، وصرف صحى، على مستوى الجمهورية، و40 ألف كيلو متر شبكات موزعة بين صرف صحى ومياه.