مفاوضات مع بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتنمية لتمويل بشرة خير

■ حاضنات أعمال تتبع «العربى» و«يونيفرسال» و«أبو الجوخ» لدعم المشروع.. وتوقيع العقد الشهر المقبل أحمد عاشور ونادية صابرتتفاوض جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع بنوك مصر والأهلى والقاهرة والتنمية الصناعية، لتدبير 250 مليون جنيه تمثل المرحلة الأولى

■ حاضنات أعمال تتبع «العربى» و«يونيفرسال» و«أبو الجوخ» لدعم المشروع.. وتوقيع العقد الشهر المقبل

أحمد عاشور ونادية صابر

تتفاوض جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع بنوك مصر والأهلى والقاهرة والتنمية الصناعية، لتدبير 250 مليون جنيه تمثل المرحلة الأولى من الاحتياجات التمويلية لمشروع «بشرة خير»، المستهدف إقامته على مساحة كيلومتر مربع فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووافقت الهيئة الاقتصادية، برئاسة الفريق مهاب مميش، وبحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والنقل، على تخصيص الأرض منذ أيام.

وقال علاء السقطى رئيس الجمعية لـ «المال» إنه فى انتظار الشهر المقبل، للتوقيع على عقد المشروع المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمهيدا لإعلان الشروط اللازمة لحصول الشباب على المصانع، التى ستكون كاملة التجهيز.

وأوضح أن التمويلات الجارى التفاوض عليها، تمثل احتياجات المرحلة الأولى فقط، مضيفا أنه تم الاتفاق مع كبرى الشركات والمصنعين على إنشاء حاضنات أعمال للشباب لرفع كفاءتهم، وتدريبهم ومن بينهم مصنع «توشيبا العربى» ومجموعة «يونيفرسال» للصناعات المنزلية و «أبو الجوخ» للدراجات.

وقال «مميش» – فى تصريحات سابقة – إن استثمارات «بشرة خير» ستصل إلى 1.2 مليار جنيه، خلال 6 سنوات.

وقالت مصادر مطلعة أن بداية الاسبوع المقبل يشهد بدء أعمال رفع المساحة وتجهيز المرحلة الاولى من أراضى المشروع بعد القيام بتسوية التربة.

ويقام المشروع على 3 مراحل، الأولى على 300 ألف متر للانتهاء من البنية

التحتية، وإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة، وتنتهى خلال 2020، والثانية تنتهى عام 2022 على مساحة مماثلة، والثالثة 400 ألف متر، وتنتهى فى 2024.

ويستهدف «بشرة خير» إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى صناعات الأقمشة والملابس الجاهزة، ومواد التعبئة والتغليف، والأدوات الكهربائية والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية.