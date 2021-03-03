مفاوضات مع اليابان لتصدير العنب والرمان

بحث السيد القصير، وزير الزراعة، مع نوكي مازاكي السفير الياباني بالقاهرة أفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال تنمية الصادرات الزراعية والاستزراع السمكي والزراعة الآلية .

وقال القصير إن العلاقات المصرية اليابانية شهدت تطورا كبيرا خلال الفتره الأخيرة في جميع المجالات مضيفا أن الموالح المصرية تغزو حاليا الأسواق اليابانية وجاري مفاوضات حول تصدير العنب والرومان إلى اليابان وقد وعد السفير بدعم هذا الملف.

بحث القصير مع مازاكي التعاون فى مجال الاستزراع السمكي والميكنة الزراعية وسلاسل القيمة فى مجال المنتجات الزراعيه والانشطه المرتبطه بها وتحديث أساليب الري وتنميه الصادرات الزراعية خاصة وان وزارة الزراعة لديها معامل متميزة ومعتمدة فى مجال الصحة النباتية وحاصلة على كل الموافقات باعتبارها معامل مرجعية على مستوى افريقيا والشرق الاوسط كما تتبع الوزارة اجراءات على مستوى متقدم فى مجال الحجر الزراعى .

كما تناول اللقاء ايضا بحث اليات دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين وتدعيم التعاون فى مجال التدريب خاصة وان الدولة المصريه لديها مراكز بحثية متعدده فى كل المجالات ‏.

‏ ‏من ناحيته اعرب السفير الياباني عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وقال إن هناك تاريخ طويل من التعاون الزراعي المصري الياباني منذ السبعينيات في مجال زراعة الأرز وتحسين البنية التحتية للري ولديه نماذج للتعاون فى هذا المجال مع وزاره الرى .

‏ ‏ وأكد أن التعاون مع مصر يزيد من مجالات التعاون الافريقى لما لمصر من دور مؤثر فى القاره الافريقيه ‏وقد استعرض يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا اليابانية في مصر المشروعات التي تنفذها المؤسسة في مصر وأكد على التعاون مع الوزارة في مجال الزراعة الآلية والميكنة الزراعية .

كما اشار الى امكانيه التعاون مع البنك الزراعى المصرى لتدعيم التمويل المقدم لصغار المزارعين ‏وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لتفعيل ومتابعة ما تم الاتفاق عليه من أجل سرعة تنفيذه على أرض الواقع .

‏ ‏حضر اللقاء د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة كما حضر المستشار الزراعي بالسفارة اليابانية ومسئولى الجايكا بالقاهره