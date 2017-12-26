مفاوضات مع الفلبين لتصدير العنب الطازج

الصاوي أحمد أكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أنه جار التفاوض حاليا مع الفلبين لتصدير العنب، مؤكدا أن سماح هيئة سلامة الغذاء الكندية باستيراد العنب المصرى، يساهم فى زيادة وتيرة الصادرات الزرعية التى تسعى لها وزارة…

الصاوي أحمد

أكد المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية، أنه جار التفاوض حاليا مع الفلبين لتصدير العنب، مؤكدا أن سماح هيئة سلامة الغذاء الكندية باستيراد العنب المصرى، يساهم فى زيادة وتيرة الصادرات الزرعية التى تسعى لها وزارة الزراعة عبر فتح أسواق جديدة فى خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أكد الأربعاء الماضى، أن هيئة سلامة الغذاء الكندية وافقت على السماح بدخول العنب المصرى الطازج إلى السوق الكندية، وفقا للمعايير والاشتراطات التى تم الاتفاق عليها مع الإدارة المركزية للحجر الزارعى المصرى والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وأكد البلتاجى لـ«المال» أن صادرات العنب ارتفعت بنسبة %2 خلال الموسم الأخير، الذى انتهى فى سبتمبر الماضى، لتصل لـ123 ألف طن بدلا من 120 ألف طن فى الفترة المقابلة.

وأوضح أن مصر نجحت خلال العام الجارى فى فتح السوق الصينية لأول مرة فى مجال تصدير العنب، ليكون تصدير العنب هو ثانى محصول بعد البرتقال، ونسعى حاليا للحصول على موافقة بكين لتصدير البلح والرمان، إذ طلب الجانب الصينى من مصر جميع الوثائق والمستندات المحجرية المطلوبة، حيث وعدت بالموافقة فور الحصول عليها، وجار تجهيزها لإرسالها للصين.

وأشار إلى أن كندا ستسمح باستيراد العنب عبر خطوط الشحن الجوى، لبعد المسافة الجغرافية بين البلدين، كما اشترطت وجود شهادتين واحدة لمتبقيات المبيدات وأخرى للآفات الزراعية مصاحبة للشحنة ومختومة من الحجر الزراعى المصرى، فضلا عن ضرورة حصول الشركة المصدرة على شهادة “الممارسات الزراعية الجيدة، أو الجلوبال جاب التى ترصد كل شيء فى مراجل زراعة المحصول بدء من مياه الرى والأسمدة والمبيدات وعنصر النظافة العامة وغيرها.

أعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال الفترة من “يناير- نوفمبر” 2017 لتبلغ 1.99 مليار دولار.

وجاءت موافقة كندا على استيراد العنب المصرى بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام، ويجرى حاليًا الترتيب لبعثة من كبار الشركات المصدرة للعنب لزيارة كندا ومقابلة كبرى سلاسل التجزئة خلال شهر فبراير 2018 للترويج لموسم العنب القادم، وتعد كندا هى سابع أكبر مستورد للعنب فى العالم، بواردات بلغت قيمتها 430 مليون دولار خلال عام 2016.